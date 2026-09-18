Potrivit acestuia, luni se va lua decizia în PSD privind premierul desemnat.

„Siegfried Mureșan, Mini Bolojan! Luni se va lua decizia în PSD privind premierul desemnat. Dar eu vă spun chiar de acum că nu voi vota niciun Guvern condus de Siegfried Mureșan! Nu pot vota în fruntea țării un personaj care a votat împotriva României în Parlamentul European! Nu pot vota un bolojănel mai mic, pentru a continua tăierile lui Bolojan! Am votat demiterea domnului Bolojan, pentru a face o schimbare! Nu pot vota acum pentru o continuare! Nu pot vota pentru continuarea unei guvernări care a distrus economia și puterea de cumpărare a românilor! Și vă spun că mulți colegi de-ai mei, probabil toți, au exact aceeași părere! Cu tot respectul, Siegfried Mureșan este o parodie! Este o propunere atât de proastă, încât nominalizarea lui i-a surprins chiar și pe cei care l-au propus”, a scris Budăi, vineri, pe Facebook.

Siegfried Mureșan are 10 zile să formeze Guvernul

Siegfried Mureșan, propus de PNL-USR și UDMR, are misiunea de a forma viitorul cabinet, iar prima provocare este să strângă cele 233 de voturi necesare învestirii. Are la dispoziție 10 zile pentru a stabili programul de guvernare, pentru a-și alege miniștrii și pentru a convinge încă 47 de parlamentari să îi fie alături.

Joi, Nicușor Dan l-a propus premier pe Siegfried Mureșan după o zi lungă de discuții cu liderii tuturor partidelor politice parlamentare, acesta fiind susținut de PNL, USR și UDMR. La scurt timp, europarlamentul PNL a confirmat pe pagina de Facebook că accepta invitația președintelui.

„Am ales să desemnez, să propun pentru poziţia de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partid de la consultări, şi această persoană este Siegfried Mureşan”, a anunţat joi preşedintele.

„Mă bucur că Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea pentru funcția de premier. Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții, și împreună, și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză”, a scris Nicușor Dan la jumătate de oră după ce a anunțat că l-a desemnat pe liberal premier iar acesta a acceptat.

Siegfried Mureșan a fost propus oficial pentru funcția de prim-ministru de către PNL, USR și UDMR în data de 26 iunie 2026. Trebuie precizat că de la acest anunț PSD a transmis că nu-l susține, iar AUR a subliniat că va vota doar un guvern din care face parte.

Pe hârtie, Siegfried Mureșan pornește cu 186 de voturi: 80 de la PNL, 58 de la USR, 31 de la UDMR și 17 de la minoritățile naționale. Pentru ca Guvernul să treacă de Parlament are însă nevoie de cel puțin 233 de voturi. Asta înseamnă că îi lipsesc 47.

Val de reacții

Ilie Bolojan, președintele PNL, a salutat nominalizarea lui Siegfried Mureşan, adăugând că această decizie a președintelui asigură continuarea unei „guvernări reformiste, responsabile şi ferm proeuropeană”.

Desemnarea lui Nicușor Dan a stârnit un val de reacții. Social-democrații s-au arătat dezamăgiți de propunerea făcută de Nicușor Dan, mai ales că dimineață au cerut ca următoarea nominalizare să fie Sorin Grindeanu.

„Am luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește funcția de prim-ministru al României. Este greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureșan care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene. Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale. România se află, însă, într-o situație extrem de dificilă. Încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a se ține de scaun cu orice preț și a bloca orice soluție rațională a crescut și mai mult nesiguranța în rândul oamenilor și a firmelor românești”, a transmis Sorin Grindeanu, președintele PSD după anunțul președintelui.

Cei de la AUR au declarat categoric că își mențin poziția și spun că nu vor susține un Guvern din care nu fac parte. Preşedintele AUR, George Simion, a transmis pe reţelele de socializare un mesaj cu simboluri, despre susţinerea unui guvern Siegfried Mureşan: ”Nu votăm nici Germania, nici Franţa. Doar România”.

Prim-vicepreşedintele AUR, Dan Dungaciu, consideră că România este "mai aproape" de alegeri anticipate după nominalizarea lui Siegfried Mureşan de către preşedintele Nicuşor Dan pentru funcţia de prim-ministru.