„El trebuie să plece. Fără negocieri, fără compromisuri”, a spus Watzke la Festivalul Big Bang AI de la Berlin, conform Agerpres.

El a făcut referire la trei puncte principale ale criticilor adresate oficialului elveţian: acordarea aşa-numitului premiu FIFA al păcii preşedintelui Donald Trump, ridicarea suspendării atacantului american Folarin Balogun la Cupa Mondială din acest an şi recenta retragere a planului prin care dorea vânzarea drepturilor comerciale ale Cupei Mondiale către investitori privaţi din cercul lui Donald Trump.

Watzke a catalogat cea din urmă propunere a lui Infantino drept „complet nebunească”, adăugând faptul că nimeni nu ştia despre acest demers, nici vicepreşedinţii săi nu ştiau, nici Consiliul FIFA nu ştia.

Planul ar fi condus la o Cupă Mondială condusă asemenea unei pâini tăiate felii, a mai scos în evidenţă şeful Bundesligii.

„De ce vrei investitori? Nu ai nevoie de ei deloc. FIFA este aşezată pe un munte uriaş de bani care de fapt ne aparţin nouă, federaţiilor naţionale”, a mai spus acesta.

După ce a făcut public planul privind drepturile comerciale ale Cupei Mondiale, Infantino s-a confruntat cu cel mai mare val de critici în cei zece ani de când este la conducerea forului mondial.

Elveţianul de 56 de ani intenţionează să candideze pentru un nou mandat în 2027.

Forul fotbalului european (UEFA) vrea să preîntâmpine realegerea lui Infantino, însă oficialul FIFA are susţinători în alte confederaţii de fotbal la nivel mondial după ce a mărit accesul echipelor participante la Cupa Mondială.

Hans-Joachim Watzke, 67 de ani, este membru în Comitetul Executiv al UEFA. El este de asemenea preşedintele clubului german Borussia Dortmund şi vicepreşedinte al DFB.

FRF consideră „periculoasă” pentru fotbal propunerea lui Infantino și anunță că nu-l mai vrea la conducerea FIFA

Federaţii naţionale din Franţa, Italia, Olanda şi din ţările scandinave au luat deja atitudine împotriva lui Infantino.

Preşedintele DFB, Neuendorf, a declarat în această săptămână într-un interviu pentru televiziunea RTL că „este important să se pună capăt sistemului lui Infantino”.

Și Federația Română de Fotbal (FRF) s-a alăturat „în integralitate, în litera și spiritul său”, demersului UEFA de înlăturare a lui Infantino de la conducerea FIFA.

„Transformarea unei competiții fundamentale exclusiv într-un produs destinat fondurilor de investiții reprezintă o schimbare periculoasă a modelului de organizare a fotbalului și a competițiilor sale. Vânzarea Cupei Mondiale, parțial sau integral, către un fond de investiții vine în conflict direct cu misiunea de a proteja dezvoltarea fotbalului. Având în vedere că FIFA este o organizație financiară stabilă, cu rezerve solide, FRF nu a considerat oportună o schimbare a modelului de guvernanță în favoarea unui fond speculativ”, a transmis FRF.

Federația a anunțat astfel ”să nu acorde susținere actualului președinte FIFA, Gianni Infantino, pentru un nou mandat”.