„Este greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureșan care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene. Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale. România se află, însă, într-o situație extrem de dificilă. Încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a se ține de scaun cu orice preț și a bloca orice soluție rațională a crescut și mai mult nesiguranța în rândul oamenilor și a firmelor românești” , a scris el pe Facebook.

Grindeanu a declarat și că a convocat o ședință a Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat pentru luni, 21 septembrie, în care vor analiza cu atenție „această propunere a dreptei”.

„Spre deosebire de PNL-USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării. Ale țării noastre, Siegfried!”, a încheiat șeful PSD.

Noul premier al României

Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Siegfried Mureșan. El este susținut de PNL, USR și UDMR.

Siegfried Mureșan a fost propus oficial pentru funcția de prim-ministru de către PNL, USR și UDMR în data de 26 iunie 2026. Trebuie precizat că de la acest anunț PSD a transmis că nu-l susține, iar AUR a subliniat că va vota doar un guvern din care face parte.