La sediul unei fundații din comuna Boșorod, județul Hunedoara, unde se desfășura un astfel de eveniment, anchetatorii au descoperit sute de mililitri de lichid care conține DMT, frunze de coca și canabis. Două persoane, membre ale aceleiași familii și inițiatoare ale fundației, au fost reținute, iar procurorii au solicitat arestarea lor la domiciliu.

Droguri descoperite la sediul fundației din Boșorod

Două persoane, o femeie și un bărbat, în vârstă de 56 și 58 de ani, sunt cercetate pentru trafic de droguri de risc și mare risc, potrivit anchetatorilor.

Cei doi, membri ai aceleiași familii și inițiatori ai unei fundații, ar fi deținut, în luna octombrie 2026, la sediul acesteia din comuna Boșorod, diferite cantități de droguri în scop de trafic.

Activitatea fundației ar fi inclus retreat-uri, workshop-uri, programe online, meditații, sesiuni individuale și alte evenimente. Conținutul public al acesteia ar fi avut o componentă spirituală și ezoterică pronunțată, cu referiri la șamanism, alchimie, ceremonii sacre, plante de leac, plante medicinale, ierburi și ciuperci.

În urma cercetărilor, anchetatorii ar fi identificat mai multe retreat-uri organizate de fundație, unele promovate printr-un discurs axat pe vindecare, eliberare emoțională, transformare, reconectare interioară și dezvoltarea conștiinței.

Participarea la un retreat costa 3.565 de lei

Pentru perioada 15–18 octombrie 2026, cele două persoane ar fi organizat un astfel de eveniment, la care s-au înscris mai mulți participanți. Prețul standard de participare ar fi fost de 3.565 de lei.

La data de 16 octombrie 2026, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara și cei ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Hunedoara, au pus în aplicare un mandat de percheziție la sediul fundației care găzduia evenimentul.

În urma percheziției, au fost găsite și ridicate aproximativ 710 mililitri de lichid care conține DMT, drog de mare risc, peste 140 de grame de frunze de coca, încadrate tot ca drog de mare risc, precum și o cantitate de canabis.

De asemenea, au fost indisponibilizate 44.975 de euro și 18.750 de lei.

Participanții erau așezați în cerc în momentul intervenției

În momentul în care anchetatorii au intrat în centrul unde se desfășura evenimentul, cele două persoane cercetate și participanții erau așezați pe scaune, în cerc. În sală erau pregătite un flipchart și mai multe saltele suprapuse, acoperite cu cearșafuri albe, potrivit informațiilor.

Cele două persoane au fost reținute

La data de 28 octombrie 2026, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Hunedoara au dispus reținerea celor două persoane, în vârstă de 56 și 58 de ani.

În ziua următoare, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara cu propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara.

Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție pe parcursul întregului proces penal, potrivit informațiilor.