Peste 400 sunt vizate cu prioritate de planul de reformă administrativă, dar comasarea nu va fi impusă de la centru. Locuitorii vor fi consultați prin referendum.

Potrivit unui proiect de ordonanță de urgență pus în dezbatere de Ministerul Dezvoltării, guvernul vrea să încurajeze unirea voluntară a comunelor, orașelor și municipiilor mici prin facilități fiscale și acces la banii de la buget pentru investiții.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Sunt vizate în primul rând 429 de comune, care acum au cel mult 1.500 de locuitori fiecare. În aceste comunități trăiesc aproape 480.000 de oameni, potrivit Guvernului. Locuitorii din comunele care se unesc ar urma să plătească impozite cu 50% mai mici pentru case și terenurile intravilane, timp de cinci ani. Localitățile care se unesc nu dispar pur și simplu de pe hartă și-și păstrează numele. Nici buletinele, permisele sau certificatele de înmatriculare nu trebuie schimbate. Vor rămâne valabile până la expirare”.

Este prima etapă a planului de reorganizare administrativ-teritorială și comasare pregătit de executiv.

Luca Niculescu, Prim-Ministru: "Este primul pas concret pentru reforma administrativă a țării după 35 de ani."

Noile unități administrative vor putea accesa finanțări de cel puțin 4 milioane de lei pentru investiții în infrastructură, școli, grădinițe și alte servicii publice. În total, 4 miliarde de lei, vreme de doi ani.

Prioritate la finanțare vor avea comunele care ajung la cel puțin 2.500 de locuitori după unire.

Deși proiectul vorbește despre o administrație mai eficientă și servicii mai bune, nu prezintă o estimare concretă a economiilor făcute prin comasare.

Marcel Alexandru Stoica, Ministrul Dezvoltării: "Nu închidem primăriile - în fiecare fostă comună va rămâne un punct de lucru unde oamenii să-și rezolve problemele administrative. Nu vreau să mergem pe ideea că vom face economii".

Angajații vor fi preluați de noua administrație, iar posturile ocupate vor fi păstrate în primul an. Noile structuri administrative ar urma să funcționeze din 2028.