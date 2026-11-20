Potrivit Agerpres, „negocierile s-au terminat”, a afirmat purtătorul de cuvânt citat, precizând că „discuţiile vor continua în anumite domenii”.

Astfel, cele două părţi s-au înțeles cu privire la următoarele aspecte:

o flexibilizare a controalelor asupra exporturilor de produse alimentare britanice

mobilitatea tinerilor

cotele de emisii de carbon

Implementarea iniţiativelor va depinde, însă, de un acord privind reducerea taxelor pentru studenţii din UE înscrişi în universităţile britanice. Ambele părţi intenţionează să ajungă la un acord în această privinţă în următoarele şase luni.

Universităţile din Regatul Unit au taxe mult mai ridicate pentru studenţii străini, inclusiv pentru cei cu cetăţenia UE, decât pentru studenţii britanici.

La summitul UE-Regatul Unit de la Bruxelles au participat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi premierul britanic Andy Burnham.

Premierul Burnham, cel care a adus în discuție readerarea Regatului Unit la UE

Reuniunea este al doilea summit între UE şi Londra după ce Regatul Unit a părăsit oficial blocul comunitar, în 2020, şi are loc la câteva luni după preluarea mandatului de premier de către Andy Burnham, cel care a reaprins dezbaterea privind o eventuală readerare a ţării sale la Uniunea Europeană.

Burnham intenţionase să prezinte opţiuni pentru relaţia viitoare cu UE înaintea summitului.

Fostul ministru al apărării britanic David Lammy a sugerat că revenirea ţării sale în cadrul UE ar trebui să fie partea esenţială a programului electoral pentru viitoarele alegeri parlamentare din Regatul Unit, ce trebuie să aibă loc în 2029 cel mai târziu.

O revenire a britanicilor în UE este, totuşi, considerată foarte improbabilă în viitorul apropiat. Negocierile privind aderarea la Uniunea Europeană pot dura zeci de ani şi au nevoie de sprijinul unanim al actualelor state membre UE.

Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a evocat recent „trauma” cauzată blocului comunitar de Brexit.

În interiorul Regatului Unit, Brexitul nu a reuşit să depăşească divizările sociale profunde şi este văzut acum de mulţi drept un factor ce contribuie la declinul economic al ţării.

Presa britanică: ”BREXIT reset”

Presa britanică a reacționat imediat după încheierea acestui acord, publicații precum The Guardian, The Telegraph sau rețeaua BBC anunțând o „resetare” a așa numitei decizii care a ajuns cunoscută sub numele de BREXIT, un joc de cuvinte între ”exit” („ieșire”, în traducere) și Britain (Marea Britanie).

Iată câteva dintre aceste titluri: