Liderul PNL a anunţat că şi USR susţine propunerea privind reducerea numărului de parlamentari, iar aceasta este ”definitivată”.

”Vom face această propunere, dar mi se pare că este corect să fie făcută de grupurile care susţin această propunere. Se lucrează la această propunere, practic este definitivată de către grupurile USR şi PNL şi mi se pare de bun-simţ să o prezinte colegii care au lucrat la acest proiect”, a declarat Ilie Bolojan, vineri seară, la Sibiu, referindu-se la proiectul pe care l-a anunţat şi care vizează reducerea numărului de parlamentari.

El nu a dat detalii despre numărul de parlamentari pe care proiectul îl va propune şi nici despre modul în care cele două partide ar urma să aibă susţinere pentru ca proiectul să fie implementat.

Liderul PNL a spus că aceste detalii vor fi făcute publice ”în perioada imediat următoare”.

Bolojan a explicat că o propunere în acest sens nu a fost formulată cât timp PNL se afla într-o coaliţie de guvernare pentru că nu a existat un acord al tuturor partidelor cu privire la proiect.