Din 2023 până în luna iunie a acestui an, bărbatul de 28 de ani ar fi încasat în total aproape două milioane opt sute de mii de lei.

Clienții ar fi cumpărat cocaină și canabis chiar de la el de acasă.

Alteori, tânărul le-ar fi dus drogurile la ușă. Plăteau între 400 și 1.000 de lei, de cele mai multe ori prin transfer bancar.

În martie, când tânărul a plecat o vreme din țară, un alt bărbat, de 31 de ani, i-ar fi preluat vânzările. La percheziții, anchetatorii au găsit aproximativ un kilogram de canabis și 800 de grame de cocaină.

Au pus sechestru pe două apartamente, un cont bancar și o mașină de lux în valoare de aproximativ 170.000 de euro.

Bărbatul de 28 de ani a fost arestat preventiv, iar cel de 31 de ani a fost plasat în arest la domiciliu. Ambele măsuri au fost dispuse pentru 30 de zile.