Faptele, denunţate de o actriţă, datează din timpul filmărilor la pelicula ''Thalasso'', în 2018, în Franţa, informează AFP, citează Agerpres.

Cazul, dezvăluit de site-ul Mediapart şi confirmat vineri pentru AFP de surse apropiate dosarului, survine la doar câteva zile după ce actorul a prezentat scuze reclamantelor dintr-un dosar separat, care se referă la o altă filmare, pentru pelicula ''Volets Verts'', în 2021. Actorul şi-a retras recursul la condamnarea pentru agresiune sexuală din 2025.

Noul dosar are la bază o plângere depusă în mai 2025 şi care îi vizează pe Gérard Depardieu, de 77 de ani, pe scriitorul Michel Houellebecq, de 70 de ani, şi pe regizorul Guillaume Nicloux, de 60 de ani, potrivit unei surse apropiate dosarului. Investigaţiile au fost încredinţate poliţiei judiciare pariziene, a adăugat o altă sursă.

Elemente din plângere

Site-ul de investigaţii Mediapart a dezvăluit elemente din plângere, confirmate pentru AFP de o sursă apropiată dosarului.

Potrivit documentelor judiciare, reclamanta, o actriţă şi dansatoare de origine slavă, a denunţat un viol în grup şi agresiuni sexuale săvârşite pe 11 decembrie 2018 la hotelul Thalazur de Cabourg, cu prilejul filmării unei scene pentru filmul ''Thalasso'', în regia lui Guillaume Nicloux.

Gérard Depardieu este acuzat de viol

Mai exact, Gérard Depardieu este acuzat de viol şi de agresiuni sexuale în grup, iar scriitorul Michel Houellebecq, de agresiuni sexuale şi de complicitate la viol în grup. Regizorul Guillaume Nicloux este de asemenea acuzat de complicitate la viol şi de agresiuni sexuale în grup, precum şi de înregistrarea unor imagini cu caracter sexual care aduc atingere vieţii private a altor persoane.

Victima susţine că Depardieu a penetrat-o ''cu forţa'' şi ''pe neaşteptate'' cu degetele, în timp ce Michel Houellebecq ''îi imobiliza corpul''. Actriţa, care avea 32 de ani pe atunci, spune că l-a ''împins violent'' pe Depardieu cu piciorul, de două ori, dar că acesta ar fi insistat.

Contactată de AFP, una dintre avocatele reclamantei, Carine Durrieu Diebolt, a spus că nu doreşte să comenteze. Avocaţii lui Depardieu, Delphine Meillet şi David-Olivier Kaminski, nu au răspuns. De asemenea, nici Michel Houellebecq, contactat prin intermediul editurii sale, nu a răspuns.