Potrivit Poliţiei Capitalei, bărbatul în vârstă de 43 de ani a fost prezentat magistraţilor, care au dispus în cazul său măsura preventivă a arestului la domiciliu.

Cercetările sunt continuate de poliţişti din cadrul Secţiei 27 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru lovire sau alte violenţe.

Fostul fotbalist Gabriel Tamaş a fost reţinut de poliţiştii din Bucureşti după ce ar fi lovit alţi doi bărbaţi, pe o stradă din Sectorul 3. La sosirea poliţiştilor, el a devenit recalcitrant, astfel că a fost încătuşat şi dus la sediul secţiei de Poliţie, unde a fost amendat. Ulterior, după ce bărbaţii agresaţi au depus plângeri penale, poliţiştii au decis să îl reţină.

Incidentul s-a produs miercuri, când poliţiştii de la Secţia 27 au fost sesizaţi, prin apel 112, privind un conflict izbucnit între trei persoane, pe o stradă din Sectorul 3.

Poliţiştii le-au acordat sprijin celor două persoane vătămate

Poliţiştii ajunşi acolo au găsit un bărbat în vârstă de 43 de ani care i-ar fi agresat fizic pe alţi doi, în vârstă de 33, respectiv 38 de ani. Poliţiştii le-au acordat sprijin celor două persoane vătămate, acestea comunicând că nu doresc să formuleze plângere penală, la acel moment, cu privire la eveniment şi, totodată, refuzând transportul la o unitate medicală.

A fost amendat cu 2.000 de lei

"Întrucât, la faţa locului, bărbatul de 43 de ani a manifestat un comportament recalcitrant, a refuzat relaţionarea şi nu s-a conformat indicaţiilor poliţiştilor, acesta a fost încătuşat, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a fost condus la sediul subunităţii de poliţie în vederea luării măsurilor legale. Totodată, la sediul secţiei a fost solicitat şi un echipaj medical, având în vedere faptul că bărbatul în cauză prezenta o echimoză la nivelul feţei, însă acesta a refuzat transportul la spital", a arătat Poliţia Capitalei.

Ulterior, el a fost amendat cu 2.000 de lei, conform Legii 61/1991 Republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Joi seară, Poliţia a anunţat că cei doi bărbaţi bătuţi au depus plângeri penale, iar în baza acestora şi a probatoriului administrat, bărbatul de 43 de ani a fost dus la sediul Secţiei 27 Poliţie, în baza unui mandat de aducere.

El a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraţilor, cu propunere legală.

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul reţinut este fostul fotbalist Gabriel Tamaş.