Deși în ultimii trei ani a existat un val de amenzi, aparatele periculoase nu au dispărut de la vânzare. Inspectorul Pro a descoperit unele care ar putea să vă facă mai mult rău decât bine.

Piața online este invadată de tensiometre, nebulizatoare, termometre și alte obiecte medicale contrafăcute. Cele mai periculoase sunt dispozitivele care intră în contact direct cu organismul, cum sunt aparatele de aerosoli.

Corespondent Știrile ProTV: „Priviți acest nebulizator. E un aparat care ar trebui să-i ajute pe bolnavii cu probleme de respirație. Pe internet e prezentat ca produs «validat clinic». Reclamațiile oamenilor transmit însă contrariul. L-am cumpărat ca să-l analizăm. Suspiciunile ne-au fost confirmate într-un service autorizat”.

Robert Tonghioiu, director service autorizat pentru echipamente medicale: „Nu conține niciun fel de informații despre vreun producător sau vreo certificare de niciun fel. Îmi furnizează direct în sistemul meu respirator niște particule care ar trebui să fie verificate și certificate de niște firme care se ocupă special de chestia asta”.

Corespondent Știrile ProTV: „Ca să descoperim neregulile, l-am comparat cu un nebulizator certificat de un organism european, care are marcaj CE și număr de identificare. Plus date despre producător și distribuitor. Dar și anul de fabricație, seria, lotul, certificatul de conformitate și garanția. Adică toate informațiile obligatorii prin lege”.

Robert Tonghioiu, director service autorizat pentru echipamente medicale: „Nu aș cumpăra și nu aș da nimănui nici măcar pe gratis. Poate să fie toxic, pentru că, de obicei, în țările producătoare mari este o mare problemă cu deșeurile toxice. În loc să le facă în mod corespunzător, să le distrugă, le fac materie primă pentru diverse produse”.

Corespondent Știrile ProTV: „Afirmațiile sunt grave. Un dispozitiv medical ar putea fi toxic. Mergem să-l analizăm și în laboratorul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie. La ICECHIM, aflăm că măștile pentru adulți și copii sunt făcute din PVC amestecat cu ftalați. Adică plastic reciclat, combinat cu compuși cancerigeni, cunoscuți sub denumirea prescurtată DEHP”.

Mihaela Doni, director ICECHIM: „Acești ftalați nu sunt legați chimic de material, ei sunt doar înglobați în el”.

Reporter: „Care este pericolul?”

Mihaela Doni, director ICECHIM: „Migrează la o utilizare îndelungată, pur și simplu, să fie inhalați împreună cu restul substanțelor care ar trebui să vindece, nu să îmbolnăvească”.

Corespondent Știrile ProTV: „Ftalații se găsesc și în poluanții atmosferici, în apele uzate sau în ambalajele alimentelor. Ei sunt prezenți, în cantități foarte mici, și în corpul nostru. Dacă valoarea absorbită zilnic depășește însă 50 de micrograme per kilogram, atunci pot apărea afecțiuni endocrine, ale ficatului, ale tiroidei, ale sistemului nervos sau ale celui imunitar și reproducător”.

Beatrice Mahler, medic primar pneumolog la Spitalul Marius Nasta: „Pot să apară reacții chimice. Se transformă într-o pneumonie chimică. Și dacă nu ne putem imagina asta în interiorul corpului nostru, trebuie să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă o picătură de acid ar ajunge pe piele”.

Corespondent Știrile ProTV: „Ftalații ar trebui eliminați până în 2030 din toate dispozitivele medicale. Iar până atunci, pentru toate loturile cu probleme, producătorul are obligația să vină cu studii clinice care să garanteze sănătatea pacienților”.

Produsul testat de noi nu are nici măcar producător… darămite studii de specialitate. Firma care l-a comercializat – WOWSTEPT CONCEPT SRL – nu a fost niciodată avizată de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale”.

Corespondent Știrile ProTV: „Compania WOWSTEP își promova toate produsele medicale ca fiind «validate clinic». Priviți și acest tensiometru care, la un simplu test, a afișat eroare pentru o tensiune mare. Deși pe cutie scrie că poate măsura orice parametri pentru persoanele hipertensive”.

Comerciantul dă vina pe inteligența artificială pentru garanția falsă transmisă clienților – atât pe site-urile proprii, cât și pe marile platforme eMAG și Trendyol. De acolo le-am cumpărat și noi – la prețuri asemănătoare cu cele din farmacii – 125 de lei, respectiv 130 de lei. Deși ANMDM i-a amendat încă de la sfârșitul anului trecut, cele mai multe produse au fost la vânzare online până în momentul implicării echipei Inspectorul Pro.

Răzvan Prisada, președintele ANMDM, vrea să modifice legislația astfel încât cei care vând echipamente medicale să fie obligați să încarce pe platformele de marketplace inclusiv certificatele de conformitate.

Răzvan Prisada, președinte ANMDM: „Plătește o amendă, plătește a doua, nu are o problemă. Vă duceți dumneavoastră peste el, renunță la activitate. Trebuie să spunem deschis că există un grad destul de redus în ideea de autoritate”.

În urma anchetei noastre, eMAG și Trendyol au eliminat de pe site-urile lor toate produsele neconforme ale firmei WOWSTEP… Dar și pe cele ale companiei STEPUP MANAGEMENT, o altă firmă care vindea termometre digitale fără avizul ANMDM și care a fost, de asemenea, amendată de autorități.