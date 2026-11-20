După ce au încheiat grupa din Liga B pe locul al patrulea, ultimul, tricolorii vor disputa un baraj în dublă manşă, în martie 2027, pentru menţinerea în această divizie, scrie News.ro.

România se află în aceeaşi urnă cu alte 3 echipe care au terminat pe ultimul loc în grupele lor din Liga B, Israel, Georgia şi Macedonia de Nord şi ar putea întâlni în primăvară pe una dintre echipele clasate pe 2 în grupele din Liga C, Estonia, Belarus, Insulele Feroe şi Cipru.

Naţionala va juca partida retur pe teren propriu. Datele de disputare, de principiu, vor fi joi, 25 martie 2027, sau sâmbătă, 27 martie 2027 (turul), respectiv duminică, 28 martie 2027, sau marţi, 30 martie 2027 (returul).

Vineri vor fi stabilite şi barajele pentru promovarea/menţinerea în Liga A, unde se pot întâlni: Danemarca/Croaţia/Ţara Galilor/Serbia vs Slovenia/Bosnia-Herţegovina, Ungaria, Irlanda.

De asemenea, vor fi trase la sorţi sferturile de finală şi semifinalele UEFA Nations League 2026/27, unde vor evolua primele două clasate din grupele Ligii A.

De-o parte sunt câştigătoarele grupelor, Anglia, Portugalia, Franţa şi Germania, iar de cealaltă echipele de pe locurile secunde, Spania, Belgia, Ţările de Jos şi Norvegia.