Preotul vizat acum de ancheta polițiștilor are 45 de ani și slujește la o biserică din Găneasa, județul Olt.

Potrivit unor surse din anchetă, bărbatul ar fi început să abordeze pe internet fete de 13 ani. Le cerea acestora fotografii și filmări în care să apară dezbrăcate. Iar ca să fie probabil convingător, preotul le trimitea și el imagini în care apărea fără haine.

Polițiștii l-au ridicat chiar din timpul slujbei, sub privirile uimite ale enoriașilor.

Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru corupere sexuală a minorilor.

Preotul este cercetat în libertate. În această dimineață, și-a dat demisia, potrivit unui anunț făcut de Episcopia Slatinei și Romanaților.