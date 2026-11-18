Este de aşteptat ca parlamentul să aprobe un decret guvernamental în acest sens până la sfârşitul anului, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Copiii cu vârsta sub 13 ani nu vor avea voie să deţină conturi pe reţelele de socializare.

Minorii cu vârste cuprinse între 13 şi 15 ani vor putea avea astfel de conturi doar dacă ele sunt conectate la contul unuia dintre părinţi.

Conturile independente vor fi permise începând cu vârsta de 16 ani.

Aceste măsuri sunt incluse într-un amendament la un decret privind securitatea, aflat în prezent în dezbatere în parlament şi care urmează să fie aprobat până la sfârşitul lunii decembrie.

Amendamentul, consultat de Reuters, nu a fost încă prezentat oficial, dar este susţinut de coaliţia de dreapta a prim-ministrului Giorgia Meloni.

Este aproape sigur că va fi aprobat, spun surse parlamentare.

„Acest amendament ar putea reprezenta un punct de cotitură decisiv pentru părinţii care se luptă cu dependenţa digitală a copiilor lor, precum şi pentru minori", a declarat Fabio Rampelli, un parlamentar de rang înalt din partidul Fraţii Italiei al lui Meloni, citat într-un comunicat.

În forma sa actuală, care ar putea fi modificată în timpul discuţiilor parlamentare, legea propusă exceptează aplicaţiile educaţionale de la interdicţie.

Conform propunerii, platformele de socializare vor trebui să verifice vârsta utilizatorilor, respectând liniile directoare care vor fi elaborate de autoritatea italiană de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor, AGCOM, în termen de nouă luni de la intrarea în vigoare a decretului.

Platformele de socializare se află sub presiune să îşi modifice algoritmii, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari, la nivel mondial, că acestea contribuie la o criză de sănătate mintală în rândul copiilor.

Mai multe țări au reglementat deja accesul la rețele

Măsura vine într-un context în care tot mai multe țări își înăspresc reglementările privind accesul copiilor la rețelele sociale.

Australia a fost prima țară care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, în decembrie 2025, iar Marea Britanie a anunțat recent o interdicție similară, care va intra în vigoare în primăvara lui 2027. Și Grecia a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani.

De asemenea, și în Emiratele Arabe Unite, copiii care nu au împlinit 15 ani nu au voie să dețină cont pe o rețea socială, fiind prima țară arabă care adoptă o astfel de măsură.

Austria, Slovenia, Danemarca și Spania au adoptat abordări similare sub pretextul protecției adolescenților de algoritmii care creează dependență ai rețelelor de socializare.

Care sunt reglementările în România

În România, Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care prevede interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale.

Pentru adolescenții cu vârste între 15 și 18 ani, platformele vor trebui să asigure acces gradual, adaptat vârstei și nivelului de maturitate digitală, prin setări speciale de siguranță activate implicit și măsuri de limitare a riscurilor online.