Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, incidentul a avut loc în urmă cu două săptămâni, într-un parc din localitatea Şeitin, conform Agerpres.

Trei adolescenţi, de 16 şi 17 ani, împreună cu bărbatul de 21 de ani, au imobilizat copilul şi l-au dezbrăcat complet, inclusiv de lenjeria intimă.

„În timp ce persoana vătămată minoră era imobilizată, inculpaţii minori I.D.D. şi T.G.D. au dat jos pantalonii şi lenjeria intimă a persoanei vătămate, expunându-i zona intimă, timp în care inculpatul major S.F.I. a înregistrat audio-video întreaga activitate infracţională cu telefonul său mobil, iar, în data de 22.10.2026, a publicat înregistrarea pe reţelele de socializare Facebook şi Instagram”, se arată în comunicat.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a dispus ca tinerii să fie puşi sub control judiciar pentru 60 de zile.

Unul dintre ei este cercetat pentru lipsire de libertate în mod ilegal, iar ceilalţi, pentru complicitate.