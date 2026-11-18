Când victimele au vrut să pună capăt situației, individul le-a amenințat că va publica fotografiile pe internet sau le va trimite familiilor. Minorii implicați vor fi consiliați de psihologi.

Potrivit procurorilor, timp de opt luni, suspectul de 19 ani a abordat 4 copii – băieți și fete – pe o aplicație de mesagerie. În timpul apelurilor video, le cerea să se filmeze în ipostaze sexuale explicite. Inițial, victimele – care nu au mai mult de 14 ani – au acceptat.

Irina Gruia, psiholog: „Această expunere a părților proprii de multe ori vine ca urmare a șantajului emoțional – uite, eu te iubesc, poți să ai încredere în mine, o să fie bine, doar lângă mine ești frumoasă, importantă, valoroasă”.

La un moment dat, individul i-a amenințat că va face publice toate imaginile.

Ionuț Mitrică, purtător de cuvânt al IPJ Olt: „În scopul de a continua «relația» și de a obține alte imagini cu conținut sexual explicit, ar fi amenințat două dintre persoanele vătămate minore cu distribuirea unor fotografii compromițătoare pentru ele, pe anumite conturi de socializare, dar și către membri de familie ai acestora”.

În timpul cercetărilor, anchetatorii au aflat că suspectul avea imagini și cu o altă victimă, încă din 2023, când era și el minor. Acum, tânărul de 19 ani este arestat pentru corupere sexuală și șantaj în formă continuată.