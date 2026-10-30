Însă Austria, prima ţară căreia i s-a cerut joi să-şi suspende legislaţia, a criticat vehement această solicitare. „Este inacceptabil ca Bruxelles-ul să împiedice statele membre să adopte legi naţionale fără a prezenta o soluţie europeană completă proprie", a declarat secretarul de stat austriac Alexander Pröll pentru POLITICO, scrie News.ro.

Comisia şi statele membre au căutat să impună restricţii de vârstă pentru reţelele sociale în ultimul an, invocând riscurile pentru sănătatea mintală a tinerilor. Însă chiar şi după ce UE a propus o lege unificată, diferite ţări au continuat să adopte abordări şi limite de vârstă diferite.

În septembrie, UE a propus „Kids Act", care ar stabili acelaşi standard în întreaga Uniune, impunând limite diferite de acces pentru cei cu vârsta sub 13 ani şi pentru cei sub 15 ani. Cu toate acestea, mai multe ţări au continuat să adopte propriile interdicţii, state precum Grecia şi Danemarca declarând că nu doresc să aştepte negocierea şi punerea în aplicare a legii la nivel european.

„Comisia a decis să amâne cu 12 luni orice proiect de lege naţional care se suprapune cu viitoarele norme armonizate", a declarat joi reporterilor purtătorul de cuvânt al executivului UE, Thomas Regnier.

Austria solicitase Comisiei încă din iulie să verifice dacă propria sa propunere de lege, care ar interzice accesul copiilor sub 14 ani, este în conformitate cu legislaţia UE. Termenul-limită pentru răspunsul Comisiei a expirat joi, iar executivul UE le-a cerut să suspende adoptarea legii pentru un an, a spus Regnier.

„Nu am nicio simpatie pentru amânarea de către Comisia Europeană a interdicţiei privind reţelele sociale în Austria", a declarat vicecancelarul şi ministrul pentru afaceri media Andreas Babler într-o declaraţie pentru POLITICO. Austria va continua să-şi pregătească propria legislaţie pentru a o avea gata la sfârşitul perioadei de suspendare de 12 luni, a spus Babler. Viena va „accelera procesul legislativ la nivel naţional pentru a se asigura că interdicţia privind reţelele sociale poate fi pusă în aplicare imediat după expirarea perioadei de suspendare a UE", a adăugat el.

„O problemă europeană necesită un răspuns european unitar", a spus Regnier. „Acum trebuie să ne concentrăm asupra negocierilor privind Kids Act al UE", a subliniat purtătorul de cuvânt.

Capitalele trebuie să negocieze cu Parlamentul European şi cu Comisia Europeană pentru a ajunge la un acord asupra detaliilor Kids Act, astfel încât acesta să poată fi apoi pus în aplicare.

Propunerea Comisiei ar interzice accesul la reţelele sociale pentru minorii sub 13 ani în majoritatea cazurilor şi ar restricţiona sever accesul pentru adolescenţii sub 15 ani. De asemenea, aceasta stabileşte cerinţe privind siguranţa pentru platforme, inclusiv în cazul jocurilor video şi asistenţilor bazaţi pe inteligenţă artificială.

Reacţia celorlalte capitale la această decizie nu este clară deocamdată, notează POLITICO.

Grecia a adoptat deja propria lege pentru copiii sub 15 ani şi va putea probabil să o menţină, pur şi simplu pentru că a parcurs procesul de adoptare înainte de propunerea UE. Regnier a refuzat să comenteze cu privire la ţări specifice, altele decât Austria, dar a menţionat că există „nuanţe" legate de momentul în care Atena a trimis legea sa Comisiei pentru verificarea compatibilităţii cu normele UE.