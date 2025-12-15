Nicușor Dan, vizită în Finlanda. Președintele participă la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est

Stiri Politice
15-12-2025 | 08:07
nicusor dan
IMAGO

Preşedintele Nicuşor Dan începe, luni, o vizită în Finlanda, iar marţi va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, pe tema cooperării în consolidarea apărării şi adoptării unei poziţii comune în blocul comunitar.

autor
Stirileprotv

Preşedintele Nicuşor Dan începe luni o vizită în Finlanda, marţi, având programată participarea,alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, convocat de premierul finlandez Petteri Orpo, care are ca obiectiv un acord privind cooperarea în consolidarea apărării şi adoptarea unei poziţii comune în cadrul UE.

În prima zi a vizitei, preşedintele are pe agendă întrevederi cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul industriei de Apărare şi Aerospaţiale din Finlanda, cu premierul Petteri Orpo,cu reprezentanţi ai comunităţiiromâneşti, unde va rosti şi o alocuţiune.

Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat duminică, într-un interviu pentru postul public YLE, că grupul ţărilor din Uniunea Europeană situate cel mai aproape de Rusia va începe să lucreze la măsuri concrete pentru a consolida apărarea blocului împotriva vecinului său beligerant din est.

Conform agendei anunţate de Administraţia Prezidenţială, luni, la ora 15.00, preşedintelere programată o întrevedere cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul industriei de Apărare şi Aerospaţiale din Finlanda, la sediul Asociaţiei Industriei de Apărare şi Aerospaţiale.

Citește și
Nicusor Dan
Statul finanțează închiderea minelor din Valea Jiului. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea

Două ore mai târziu, preş3edintele Nicuşor Dan se întâlneşte cu prim-ministrul Fiblandei, Petteri Orpo, la reşedinţa oficială a acestuia.

Programul zilei de luni se încheie, la ora 18.15, cu întâlnirea cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Finlanda, la Ambasada României din Helsinki, unde va rosti o alocuţiune.

Marţi, preşedintele face o vizită la VTT Tehnical Research Centre of Finland.

La ora 11.00., preşedintele participă,alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, convocat de premierul finlandez Petteri Orpo.

Va avea loc o primă sesiune de lucru pe tema „The EU’s Support for the Eastern Flank Countries”, urmată de un dejun de lucru pe tema „The Security Environment of the Eastern Flank”, de o sesiune de lucru pe tema „Securing the Eastern Flank - A Way Forward” şi de o conferinţă de presă comună a liderilor participanţi la Summit.

Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat duminică, într-un interviu pentru postul public YLE, că summitul flancului estic pe care îl convoacă marţi la Helsinki are ca scop ajungerea la un acord privind cooperarea în consolidarea apărării şi adoptarea unei poziţii comune în cadrul UE. La reuniune participă liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, României şi Bulgariei.


„Rusia reprezintă o ameninţare astăzi, mâine şi pe termen lung”, a declarat Orpo. „Cea mai mare presiune se exercită asupra graniţelor estice ale Europei”, a adăugat el, citat de Bloomberg.

Liderii doresc să „transmită un mesaj clar Bruxelles-ului” şi să obţină fonduri pentru proiecte, a explicat premierul finalndez.

Iniţial, există 1,5 miliarde de euro pentru proiecte-pilot, dar în următorul buget multianual care începe în 2027, fondurile pentru apărare ar putea ajunge la 135 de miliarde de euro, a spus Orpo. Grupul de ţări pe care îl convoacă intenţionează să solicite fonduri pentru a le utiliza în apărarea flancului estic, inclusiv îmbunătăţiri ale securităţii frontierelor, apărării aeriene, detectării şi contracarării dronelor şi dezvoltării forţelor terestre, a arătat el.

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, Finlanda,

Dată publicare: 15-12-2025 08:07

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
Citește și...
Dezvăluirile lui Ludovic Orban. Cum Nicușor Dan nu l-a ascultat când l-a sfătuit să stea departe de campania electorală
Stiri Politice
Dezvăluirile lui Ludovic Orban. Cum Nicușor Dan nu l-a ascultat când l-a sfătuit să stea departe de campania electorală

Ludovic Orban dezvăluie cum în ultimele momente în calitate de consilier al lui Nicușor Dan l-a sfătuit pe acesta să nu se implice în campania electorală, dar președintele nu l-a ascultat.

Statul finanțează închiderea minelor din Valea Jiului. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea
Stiri actuale
Statul finanțează închiderea minelor din Valea Jiului. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea

Nicuşor Dan a promulgat, vineri, legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2025 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic „Valea Jiului” – S.A.

Reuters: Judecătorii şi procurorii români denunţă abuzurile sistemice din justiţie. Nicuşor Dan îi cheamă la consultări
Stiri externe
Reuters: Judecătorii şi procurorii români denunţă abuzurile sistemice din justiţie. Nicuşor Dan îi cheamă la consultări

Peste 500 de judecători şi procurori români au denunţat ceea ce ei numesc abuzuri sistemice în sistemul judiciar al unuia dintre cele mai corupte state ale Uniunii Europene, relatează Reuters.

Recomandări
Protestele pentru justiție depășesc granițele țării. Românii din diaspora ies în stradă, solidari cu manifestanții din țară
Stiri actuale
Protestele pentru justiție depășesc granițele țării. Românii din diaspora ies în stradă, solidari cu manifestanții din țară

Tot mai mulți români ies în stradă, în marile orașe ale țării, ca să ceară transparență și responsabilitate în sistemul juridic.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost citită, lunea trecută şi urmează să fie dezbătută şi votată astăzi, de la ora 14.00.

Noi discuții la Berlin între Zelenski și americani, după ce liderul de la Kiev s-a oferit să renunțe la aderarea la NATO
Stiri externe
Noi discuții la Berlin între Zelenski și americani, după ce liderul de la Kiev s-a oferit să renunțe la aderarea la NATO

Volodimir Zelenski s-a oferit să renunţe la aspiraţiile Ucrainei de a adera NATO, în urma discuţiilor de peste cinci ore purtate duminică la Berlin cu reprezentanţii SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Negocierile continuă luni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Decembrie 2025

30:10

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28