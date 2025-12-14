Acuzațiile grave ale judecătoarei Raluca Moroșanu la adresa conducerii Curții de Apel București: „Suntem ca într-un SRL”

14-12-2025 | 21:46
raluca morosanu CAB
INQUAM Photos/Gyozo_Baghiu

Judecătorul Raluca Moroşanu reclamă, într-un interviu acordat Recorder, că magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti nu sunt consultaţi sau implicaţi în deciziile luate de conducere, iar planificările sunt modificate fără a fi anunţaţi.

Claudia Alionescu

”Practic, suntem, ce să vă spun, nişte angajaţi ai unui SRL unde patronul stabileşte ce vrea el şi noi trebuie să ne supunem”, afirmă ea în interviul dat pentru Recorder

Moroşanu adaugă că nu se respectă prevederile privind schimbarea componenţei completelor de judecată şi că preşedintele CA Bucureşti, Liana Arsenie, le-a transmis judecătorilor că trebuie să fie ”oameni” şi să înţeleagă problemele inculpaţilor.

”Doamna Arsenie a venit personal să ne spună în cadrul acestui seminar că evaziunea fiscală de fapt nu prea există aşa, în general, şi că ar trebui să fie ultima soluţie condamnarea inculpaţilor pentru evaziune fiscală, că ar trebui să se găsească alte alternative la penal”, relatează Moroşanu.

”Modificările legislative survenite în anul 2022 au condus la următoarea situaţie: cam toată puterea este în mâna preşedintelui instanţei, în cazul nostru în mâna preşedintei Curţii de Apel Bucureşti, care numeşte şi vicepreşedinţii şi preşedinţii de secţie, practic, toţi, pe româneşte, sunt oamenii lor. Anterior, să zicem, anului 2023, eram consultaţi, eram implicaţi în deciziile conducerii. Ei bine, din momentul 2023 şi, repet, în mod special de când preşedinte este doamna Liana Arsenie, nu am mai fost implicaţi în nicio decizie a conducerii. Nu ni se comunică hotărârile Colegiului de conducere, habar nu avem ce se discută şi ce decizii se iau acolo, planificările sunt modificate fără să ne fie adus la cunoştinţă, practic, suntem, ce să vă spun, nişte angajaţi ai unui SRL unde patronul stabileşte ce vrea el şi noi trebuie să ne supunem”, a afirmat Raluca Moroşanu, care a mers la conferinţa de presă convocată de conducerea Curţii de Apel Bucureşti pentru a-şi declara susţinerea faţă de judecătorul Laurenţiu Beşu, care apăruse în documentarul Recorder.

Ea a vorbit despre alegerea celor doi membri din rândul judecătorilor în Colegiul de Conducere, alegere care a avut loc recent.

”Toată lumea ştia că sunt doi colegi care, bineînţeles, au fost rugaţi de conducere să participe la aceste alegeri, deci doar doi pentru două locuri, iar ceea ce pe mine m-a revoltat – pe buletinul de vot exista o singură căsuţă, nu aveai posibilitatea să spui «Nu»”, a relatat Moroşanu, adăugând că toate buletinele de vot pe care le-a văzut anterior aveau două variante de răspuns, ”Da” şi ”Nu”.

Judecătorul a amintit că acest Colegiu de conducere stabileşte, la începutul anului, componenţa completelor de judecată, ”urmărind asigurarea continuităţii completului, deci să nu se schimbe”.

”Schimbările se fac în mod excepţional, pe baza anumitor criterii stabilite de lege, care vor exclude înlocuirea arbitrară a judecătorilor…. Nu se respectă aceste prevederi”, a susţinut Raluca Moroşanu.

”Se fac schimbări în componenţa completelor”, a adăugat ea, menţionând că sunt multe astfel de cazuri.

Întrebată dacă simte că aceste permutări se fac pentru a influenţa dosarele, Moroşanu a răspuns afirmativ.

”Nu este posibil – şi vorbesc de domnul Cătălin Pavel – nu este posibil ca un om să intre în şedinţă să audieze martori o lungă perioadă de timp, şi mulţi martori, şi pe urmă să fie schimbat de pe o zi pe alta. Şi nu poţi să vii să spui că asta e în interesul instanţei, că e în interesul justiţiei. Ce interes? Ce degrevare de activitate când omul n-a cerut aşa ceva?”, a continuat ea.

Judecătoarea a adăugat că ”totul este ocult la noi”.

Întrebată dacă simte că actuala conducere a instanţei îşi doreşte judecători indulgenţi cu inculpaţii, Moroşanu a răspuns: ”Nu simt, ştiu. Ştiu că îşi doreşte colegi indulgenţi cu inculpaţii”.

”Pentru că ni se tot expune, inclusiv la… am avut seminarii de formare profesională la care ni se tot spune că trebuie să fim oameni, doamna Arsenie aşa, că trebuie să fim oameni, să fim oameni, să înţelegem problemele inculpaţilor, am avut, de exemplu, un seminar cu tema evaziunea fiscală unde a fost adusă pentru a ţine seminarul o doamnă avocat, profesor universitar, e adevărat, adică am şi eu cărţile dumneaei la birou, le citesc, deci nu despre asta este vorba, numai că, în cele două zile de seminar, cam 90 la sută ni s-a explicat cum trebuie să achităm noi inculpaţii pentru evaziune fiscală, iar doamna Arsenie a venit personal să ne spună în cadrul acestui seminar că evaziunea fiscală de fapt nu prea există aşa, în general, şi că ar trebui să fie ultima soluţie condamnarea inculpaţilor pentru evaziune fiscală, că ar trebui să se găsească alte alternative la penal, că marea majoritate ar trebui să ajungă în civil, şi nu în penal, mă rog, contencios probabil, şi că răspunderea administratorilor uinor societăţi ar trebui să fie de ordin civil, nu penal, în cadrul acestei fapte, să zic”, a relatat ea.

Protestul declanșat de magistrații nemulțumiți de reforma pensiilor

Totodată, judecătorul a vorbit despre protestul declanşat de magistraţii nemulţumiţi de modificările privind pensiile, arătând că s-a stabilit atunci care erau cauzele care nu urmau să fie soluţionate pe perioada protestului.

”Practic, ni s-a impus – sau li s-a impus colegilor, că eu nu am respectat această dispoziţie – să nu verifice măsura preventivă a controlului judiciar, ceea ce este inadmisibil, adică verificările de control judiciar au făcut parte din cauzele care nu au fost soluţionate, au încetat foarte multe măsuri preventive, s-au prescris dosare… s-a mai protestat pentru diverse…, dar niciodată nu s-a întâmplat să ni se impună, printr-o hotărâre, chiar şi a Adunării Generale, ce cauze să soluţionăm sau nu în timpul protestului”, a adăugat Raluca Moroşanu.

Ea a menţionat că li s-a prezentat o rezoluţie care trebuia semnată, prin care se suspenda soluţionarea dosarelor, ”în mod absolut nelegal”.

”Nu există nicio justificare. Pentru că am întrebat în mod expres: sigur asta s-a votat? Şi răspunsul a fost da. Şi… colegilor le-a fost frică să nu respecte hotărârea Adunării Generale, pentru că nerespectarea hotărârii Adunării Generale constituie sancţiune disciplinară. Eu nu am respectat-o… nu, într-adevăr, nu s-a… nu am acţiune disciplinară pentru aşa ceva, dar ceilalţi colegi… le-a fost frică”, a afirmat judecătorul.

”Astfel de măsuri pot fi luate numai cu dedicaţie. Probabil se dorea să se înceteze un control judiciar într-o anumită cauză sau chiar în mai multe. Altfel nu pot să îmi explic”, a adăugat Moroşanu.

Dată publicare: 14-12-2025 21:34

