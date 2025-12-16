Judecătorul care a vorbit în documentarul „Justiție capturată” a promovat interviul la CSM și va activa ca procuror

"Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele României a propunerii privind numirea domnului Ionel Laurenţiu Beşu în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu şi, pe cale de consecinţă, eliberarea acestuia din funcţia de judecător la Tribunalul Bucureşti (unanimitate)", se arată în minuta deciziei.

Magistratul a declarat, la ieşirea din sediul CSM, că nu a fost influenţat să facă această schimbare.

"E un moment în viaţă în care vezi altfel lucrurile şi e bine să faci o schimbare. A fost absolut decizia mea, nu mă influenţează nimeni pe mine. Întotdeauna când faci o schimbare, te gândeşti că sunt lucruri bune pe care le pierzi sau lucruri bune pe care le câştigi", a afirmat Beşu.

Judecătorul Laurenţiu Ionel Beşu a solicitat CSM să lucreze ca procuror în Giurgiu.

Procedura prevede că, la cererea lor motivată, judecătorii pot fi numiţi în funcţia de procuror la Parchetele de pe lângă Judecătorii, iar procurorii pot fi numiţi în funcţia de judecător la Judecătorii, prin decret al preşedintelui României, la propunerea Secţiei de specialitate a CSM.

În documentarul "Justiţie capturată", judecătorul Laurenţiu Beşu a făcut dezvăluiri despre activitatea din Curtea de Apel Bucureşti, unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu.

Beşu a declarat că, după ce a venit la Curtea de Apel Bucureşti, noii săi colegi i-au spus că a fost mutat pentru că nu se mai dorea ca el să mai facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupţie.

"Am fost abordat de preşedinta Tribunalului Giurgiu, care mi-a propus să merg la Curtea de Apel Bucureşti, că s-a sunat de la Curte şi acum este momentul să iau o decizie, să mă gândesc şi să-i spun în aceeaşi zi. M-am gândit şi am zis că da, este o decizie bună să promovez. Intervine şi această stagnare în profesie şi te gândeşti să evoluezi. Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a II-a, erau nedumeriţi de sosirea mea acolo. Ulterior, au apărut discuţii cu colegii de la Curte, care mi-au spus: 'Vezi că tu aveai un dosar acolo şi, din ce ştim noi, se cam practică ca în dosarele delicate să se mai producă schimbări ale componenţei completului'. Şi atunci mi-am dat seama că aveam pe rol la Tribunalul Giurgiu dosarul domnului doctor Beuran. (...) Nu mi-am pus problema că există o legătură între presupusa promovare şi un anumit dosar. Unii colegi, care sunt mai vechi acolo (la Curtea de Apel - n.r.), m-au asigurat că 'fii sigur că există o legătură'. Dosarul a fost soluţionat de un alt coleg, cu o soluţie de achitare. Nu comentăm soluţiile colegilor. S-a formulat cale de atac, la Curtea de Apel Bucureşti, şi a rămas soluţia de achitare", a susţinut judecătorul Beşu.

Ulterior, a completat el, delegarea la Curtea de Apel Bucureşti a fost prelungită de mai multe ori, până în primăvara acestui an, când a intrat într-un complet care avea pe rol o contestaţie în dosarul lui Niculae Bădălău. La judecarea contestaţiei, el a avut o opinie diferită de colegul din complet, iar la scurt timp a fost anunţat de şeful de secţie de la CAB că nu i se va mai prelungi delegarea.

