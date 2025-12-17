Kovesi, despre scandalul din justiție: Am fost şocată de dezvăluiri şi de reacția autorităților. S-a trecut linia roșie

Stiri actuale
17-12-2025 | 19:08
laura codruta kovesi
IMAGO

Şefa Parchetului European, Laura Codruţa Kovesi, se declară „şocată” pe de o parte de dezvăluirile privind justiţia din documentarul realizat de Recorder, dar şi de reacţia autorităţilor din sistemul judiciar.

autor
Mihaela Ivăncică

„Eu am reacţionat în calitate de procuror şef european, al unui parchet transfrontalier care îşi exercită competenţa în 24 de state membre. Cu alte cuvinte, cam văd ce se întâmplă în 24 de state membre. Şi pot să vă spun că am fost şocată din două motive. În primul rând, am fost şocată de dezvăluirile din documentar şi am fost foarte îngrijorată că afectează independenţa dar şi reputaţia magistraturii din România. Ulterior, am fost din nou şocată de reacţiile de după acest documentar. Deci autorităţile relevante din justiţie, în loc să verifice ce s-a dezvăluit, să se stabilească faptele, dacă s-au întâmplat aşa, nu s-au întâmplat aşa, să rezolve problemele care au apărut în urma acestor dezvăluiri au început aplicarea unor metode vechi, le-aş spune comuniste, poate că acum nu se mai numesc comuniste, dar este acelaşi lucru pentru că vorbim de tactici de intimidare, reducere la tăcere, manipulare, dezinformare. Am văzut în ultimele zile atacuri asupra celor care au făcut dezvăluirile, atacuri asupra celor care şi-au susţinut colegii. Şi din acest punct de vedere eu am considerat că s-a depăşit o limită, s-a trecut linia roşie”, a declarat Laura Codruţa Kovesi miercuri seară, în cadrul unui podcast.

Sprijin pentru magistrații curajoși

Aceasta se declară „foarte onorată” să fie de partea magistraţilor care au ieşit public, pentru că, spune Kovesi, „sunt curajoşi, au îndrăznit să ia atitudine şi aceasta este adevărata faţă a României”.

„Vreau să o spun foarte clar că procurorii şi judecătorii, ca orice alt român, pot conta totdeauna pe mine atunci când au curaj şi iau atitudine. Eu nu sunt un salvator, nu pot fi privită ca un salvator, nu mă consider un salvator, dar întotdeauna sunt de partea celor care îşi fac treaba cu curaj, cu demnitate şi cu corectitudine, pentru că am obosit de pesimism, am obosit să aud: aşa merge treaba, nu avem ce face. Haideţi să fim sinceri: întotdeauna va fi corupţie întotdeauna democraţia va fi atacată, întotdeauna vor fi unii care vor să ia controlul pe justiţie, vor să ia controlul asupra statului, că ei ştiu mai bine ce e de făcut, nu ne trebuie nicio democraţie. Dar noi trebuie să luptăm şi asta e o luptă continuă şi calea asta nu a fost niciodată uşoară şi provocări au fost mereu”, a adăugat Kovesi.

Şefa Parchetului European arată că dezvăluirile şi protestele din ultimele zile arată că oamenii „luptă”, ea spunând că „asta e adevărata Românie”.

Citește și
laura codruta kovesi
Cine este favorit să îi ia locul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. Mandatul i se va încheia în 2026

Cu privire la faptul că 90% dintre magistraţi au tăcut şi nu s-au raliat colegilor care au ieşit public, Kovesi a spus că, din punctul său de vedere, oricât de puţini sunt cei care iau atitudine, „e un semn că se luptă”, ea arătându-se convinsă că, „majoritatea procurorilor şi judecătorilor din România se regăsesc în acest demers”.

Circ în Parlament, la Legea privind combaterea extremismului. Un deputat AUR a pus muzică rap la microfon: ”Să vă fie rușine”i

Sursa: News.ro

Etichete: justitie, Laura Codruta Kovesi, magistrati,

Dată publicare: 17-12-2025 19:02

Articol recomandat de sport.ro
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Citește și...
Kovesi, despre scandalul din justiția din România. „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la recentele dezvăluiri”
Stiri actuale
Kovesi, despre scandalul din justiția din România. „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la recentele dezvăluiri”

Procurorul-șef european, Laura Codruța Kövesi, își exprimă îngrijorarea față de dezvăluirile recente prezentate de Recorder privind posibile presiuni și abuzuri din interiorul sistemului judiciar din România.

Cine este favorit să îi ia locul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. Mandatul i se va încheia în 2026
Stiri Politice
Cine este favorit să îi ia locul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. Mandatul i se va încheia în 2026

Comisia pentru libertăţi civile a Parlamentului European a evaluat recent candidaţii preferaţi pentru postul de procuror-şef european, Andres Ritter obţinând cele mai multe voturi (46), informează un comunicat al PE.

Cine este Federica Mogherini, fosta diplomată de rang înalt a UE, acuzată de Parchetul Codruței Kovesi de fraudă și corupție
Stiri externe
Cine este Federica Mogherini, fosta diplomată de rang înalt a UE, acuzată de Parchetul Codruței Kovesi de fraudă și corupție

Poliția belgiană a eliberat-o pe fosta diplomată de rang înalt a UE Federica Mogherini și pe fostul șef al serviciului extern Stefano Sannino din arest, a anunțat procurorul general european Codruța Kovesi, potrivit Politico.

Kovesi se pregătește să plece de la șefia Parchetului European. I se caută deja înlocuitor
Stiri externe
Kovesi se pregătește să plece de la șefia Parchetului European. I se caută deja înlocuitor

Mandatul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European (EPPO) expiră în anul 2026. Patru procurori de rang înalt din diferite țări europene au ieșit în evidență ca principalii candidați pentru a o înlocui pe româncă.

Laura Codruța Kovesi: Frauda cu fonduri UE este peste tot, crima organizată vizează acum banii de reziliență
Stiri externe
Laura Codruța Kovesi: Frauda cu fonduri UE este peste tot, crima organizată vizează acum banii de reziliență

Fondurile agricole ale UE şi alte subvenţii alimentează corupţia în întregul bloc european, a avertizat joi procurorul-şef al Europei, Laura Codruţa Kovesi, într-un interviu pentru POLITICO.

 

Recomandări
Coaliția a decis: Crește salariul minim din 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide
Stiri Politice
Coaliția a decis: Crește salariul minim din 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide

PSD și PNL au ajuns la un compromis în ședința coaliției de la Palatul Victoria. Salariul minim ar urma totuși să crească, la schimb cu reducerea impozitulului pe cifra de afaceri pentru companiile mari.

Nicușor Dan a fost primit la Palatul Buckingham de Regele Charles al III-lea. Mesajul transmis de șeful statului. FOTO
Stiri Politice
Nicușor Dan a fost primit la Palatul Buckingham de Regele Charles al III-lea. Mesajul transmis de șeful statului. FOTO

Din Finlanda, președintele Nicușor Dan a ajuns la Londra, unde a fost primit la Palatul Buckingham de Regele Charles al III-lea.

Putin atacă aliații europeni ai Ucrainei: „Purcelușii europeni” vor să prăduiască Rusia
Stiri externe
Putin atacă aliații europeni ai Ucrainei: „Purcelușii europeni” vor să prăduiască Rusia

Preşedintele rus Vladimir Putin a estimat miercuri că aliaţii europeni ai Ucrainei, pe care i-a numit "purceluşii europeni", au concepţii revanşarde şi ei doresc colapsul Rusiei pentru a o prădui de resurse, relatează agenţia EFE.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 17 Decembrie 2025

58:45

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Decembrie 2025

01:29:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Obezitatea în România, la cote alarmante! Medicul explică riscurile și soluțiile

13:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28