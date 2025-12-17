Kovesi, despre scandalul din justiție: Am fost şocată de dezvăluiri şi de reacția autorităților. S-a trecut linia roșie

Şefa Parchetului European, Laura Codruţa Kovesi, se declară „şocată” pe de o parte de dezvăluirile privind justiţia din documentarul realizat de Recorder, dar şi de reacţia autorităţilor din sistemul judiciar.

„Eu am reacţionat în calitate de procuror şef european, al unui parchet transfrontalier care îşi exercită competenţa în 24 de state membre. Cu alte cuvinte, cam văd ce se întâmplă în 24 de state membre. Şi pot să vă spun că am fost şocată din două motive. În primul rând, am fost şocată de dezvăluirile din documentar şi am fost foarte îngrijorată că afectează independenţa dar şi reputaţia magistraturii din România. Ulterior, am fost din nou şocată de reacţiile de după acest documentar. Deci autorităţile relevante din justiţie, în loc să verifice ce s-a dezvăluit, să se stabilească faptele, dacă s-au întâmplat aşa, nu s-au întâmplat aşa, să rezolve problemele care au apărut în urma acestor dezvăluiri au început aplicarea unor metode vechi, le-aş spune comuniste, poate că acum nu se mai numesc comuniste, dar este acelaşi lucru pentru că vorbim de tactici de intimidare, reducere la tăcere, manipulare, dezinformare. Am văzut în ultimele zile atacuri asupra celor care au făcut dezvăluirile, atacuri asupra celor care şi-au susţinut colegii. Şi din acest punct de vedere eu am considerat că s-a depăşit o limită, s-a trecut linia roşie”, a declarat Laura Codruţa Kovesi miercuri seară, în cadrul unui podcast.

Sprijin pentru magistrații curajoși

Aceasta se declară „foarte onorată” să fie de partea magistraţilor care au ieşit public, pentru că, spune Kovesi, „sunt curajoşi, au îndrăznit să ia atitudine şi aceasta este adevărata faţă a României”.

„Vreau să o spun foarte clar că procurorii şi judecătorii, ca orice alt român, pot conta totdeauna pe mine atunci când au curaj şi iau atitudine. Eu nu sunt un salvator, nu pot fi privită ca un salvator, nu mă consider un salvator, dar întotdeauna sunt de partea celor care îşi fac treaba cu curaj, cu demnitate şi cu corectitudine, pentru că am obosit de pesimism, am obosit să aud: aşa merge treaba, nu avem ce face. Haideţi să fim sinceri: întotdeauna va fi corupţie întotdeauna democraţia va fi atacată, întotdeauna vor fi unii care vor să ia controlul pe justiţie, vor să ia controlul asupra statului, că ei ştiu mai bine ce e de făcut, nu ne trebuie nicio democraţie. Dar noi trebuie să luptăm şi asta e o luptă continuă şi calea asta nu a fost niciodată uşoară şi provocări au fost mereu”, a adăugat Kovesi.

Şefa Parchetului European arată că dezvăluirile şi protestele din ultimele zile arată că oamenii „luptă”, ea spunând că „asta e adevărata Românie”.

Cu privire la faptul că 90% dintre magistraţi au tăcut şi nu s-au raliat colegilor care au ieşit public, Kovesi a spus că, din punctul său de vedere, oricât de puţini sunt cei care iau atitudine, „e un semn că se luptă”, ea arătându-se convinsă că, „majoritatea procurorilor şi judecătorilor din România se regăsesc în acest demers”.

