Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc”

Stiri actuale
13-12-2025 | 08:45
×
Codul embed a fost copiat

A fost a treia zi de proteste, după ce presa a făcut dezvăluiri despre nereguli grave în sistemul de justiție. Oameni revoltați au ieșit în stradă în toată țara.

autor
Stirileprotv

De la București, la Iași, Timișoara ori Craiova, manifestanții cer demisii, dar și schimbarea legislației.

Oamenii sunt revoltați după ce jurnaliștii de la „Recorder” au obținut mărturii despre cum se prescriu faptele de corupție.

Peste o mie de bucureșteni, revoltați de neregulile semnalate de unii magistrați și judecători, s-au strâns vineri seară în fața Guvernului.

Marian Rădună - Corupția ucide: „Îmi doresc ca legile justiției să fie schimbate, ca să protejăm independența judecătorilor”.

Citește și
Magistrati CAB
Momentul în care Lia Savonea a sunat-o pe vicepreședinta CAB, în timpul conferinței. Cum explică șefa ÎCCJ

Cătălina Hopârteanu - Declic: „Am deschis o petiție la Declic, împreună cu Funky Citizens și în mai puțin de două zile 135.000 de oameni au semnat-o”.

Emilia Șercan, jurnalistă: „Mă aștept la o schimbare, pentru că, cred că suntem într-un punct în care societatea s-a maturizat suficient de mult. Și ne dăm seama că nu putem să evoluăm ca stat dacă nu avem o justiție funcțională”.

Protestatar: „Documentarul a venit doar ca o confirmare a ceea ce bănuiam cu toții de ani buni. Nu cred că mai are cineva încredere”.

Corespondent PRO TV: „Vocile protestatarilor răsună și la Cluj pentru a treia zi consecutiv. Sute de oameni s-au adunat să scandeze în fața Curții de Apel”.

Bărbat: „Nu mai avem deloc încredere, în 2017 am ieșit și am apărat tocmai justiția și tocmai justiția și-a bătut joc de statul de drept și de poporul român”.

La Iași, manifestanții s-au strâns în număr mare în fața Judecătoriei.

Sute de oameni au ieșit în stradă și la Sibiu.

Radu Vancu, scriitor: „Laurențiu Beșu, doamna Raluca Moroșanu apoi cei 500 de magistrați care s-au solidarizat au ridicat vălul de pe o justiție captivă în ghearele unei coaliții toxice de magistrați”.

Bărbat: „Copiii noștri ar trebui să nu treacă prin ce am trecut noi. Eu, când eram de vârsta lor, trăiam într-o țară în care cineva gândea pentru noi”.

Și la Timișoara s-au strâns câteva zeci de persoane în fața Curții de Apel.

Bărbat: „Putem reforma sistemul complet, acum ii momentul, demolam tot, reconstruim. Cei care au făcut mizeriile astea trebuie să plătească cu vârf și îndesat”.

La Craiova, oamenii s-au strâns în fața Judecătoriei.

Eduard Calițoiu, organizator protest: „E clar că este afectat actul de justiție și poate justiția nu e atât de independentă pe cât ar trebui”.

Și de la Brașov a fost cerută schimbarea legilor justiției. Iar la Galați, aproape o sută de persoane au manifestat în fața monumentului Eroilor Revoluției din 1989.

Reporteri: Ștefan Maleș, Alexia Sburlan, Daniel Nițoiu, Alexandra Clej, Octavian Moldovan, Electra Ghiza, Roxana Vlădășel, Elena Bejinaru, Vicențiu Lupeș, Marius Grama

Sursa: Pro TV

Etichete: protest, justitie, recorder,

Dată publicare: 13-12-2025 07:45

Articol recomandat de sport.ro
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Citește și...
A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție
Stiri actuale
A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție

Peste 1.000 de persoane au ieșit să protesteze, vineri seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiţie. Oameni au ieșit în stradă și în marile orașe.

Momentul în care Lia Savonea a sunat-o pe vicepreședinta CAB, în timpul conferinței. Cum explică șefa ÎCCJ
Stiri Justitie
Momentul în care Lia Savonea a sunat-o pe vicepreședinta CAB, în timpul conferinței. Cum explică șefa ÎCCJ

Reacții virulente și contradictorii după documentarul publicației Recorder în care foști și actuali magistrați vorbesc despre probleme din justiție.

CTP, după conferința de la Curtea de Apel București: Justiția monolit Savonea e foarte greu să fie spartă din interior
Stiri actuale
CTP, după conferința de la Curtea de Apel București: Justiția monolit Savonea e foarte greu să fie spartă din interior

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a lansat un mesaj pe Facebook în care critică lipsa de reacție a președintelui Nicușor Dan în contextul dezvăluirilor făcute de documentarul Recorder despre corupția din sistemul judiciar.

Recomandări
Apă contaminată la spitalul de copii din Iași. A fost descoperită o bacterie în valori peste pragul de referință admis
Stiri actuale
Apă contaminată la spitalul de copii din Iași. A fost descoperită o bacterie în valori peste pragul de referință admis

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, vineri seară, că se deplasează la Iaşi, după ce probele de apă prelevate din Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii "Sf. Maria" au fost neconforme.  

De ce UE va îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Statul care vrea garanții că va fi sprijinit
Stiri externe
De ce UE va îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Statul care vrea garanții că va fi sprijinit

UE a convenit vineri să îngheţe pe termen nelimitat activele băncii centrale ruseşti deţinute în Europa, eliminând astfel un obstacol major în calea utilizării fondurilor pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva Rusiei, relatează Reuters.

Cod galben de ceață anunțat de ANM în mai multe judeţe. Regiunile în care va fi vizibilitatea scăzută
Stiri actuale
Cod galben de ceață anunțat de ANM în mai multe judeţe. Regiunile în care va fi vizibilitatea scăzută

Meteorologii anunţă Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe ale ţării, unde vizibilitatea este scăzută. Centrul Infotrafic recomandă şoferilor şi pietonilor să circule cu prudenţă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Decembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28