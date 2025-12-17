Nicușor Dan anunță dezbatere publică pe tema Justiției: 12 magistrați au cerut să participe la întâlnirea de la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan a informat, miercuri, că aproximativ 12 magistraţi au solicitat să fie prezenţi la întâlnirea pe care o va organiza la Palatul Cotroceni pe 22 decembrie, menţionând că şi-a dorit să dea ocazia şi celor acuzaţi să se apere.

"Am informaţia de ieri dimineaţă. Ieri dimineaţă fuseseră în jur de 10 - 12 solicitări pentru participare la această dezbatere şi vreo 50 de oameni care trimiseseră mai multe materiale cu privire la situaţia din Justiţie", a precizat şeful statului, la Londra.

El a adăugat că este posibil să existe şi o componentă confidenţială a întâlnirii cu magistraţii.

"Invitaţia pentru luni dimineaţă a fost pentru oameni care vor să semnaleze probleme de integritate în Justiţie şi aici vreau să fac o nuanţă - e posibil că noi nu am fost suficient de precişi, n-am spus dacă o să fie, eu am subînţeles, că e public, e posibil să fie oameni care să nu vrea să îşi asume public şi atunci o să fie şi o întâlnire care să fie în regim confidenţial. Pe de altă parte, dacă se fac acuze în spaţiul public, e normal ca cei care sunt acuzaţi să aibă posibilitatea să răspundă şi le voi da, de asemenea, această posibilitate. Vreau să fie o dezbatere în societate pe situaţia Justiţiei", a explicat preşedintele.

Şeful statului a reiterat că va merge la o şedinţă a Consiliului Superior al Magistraturii în momentul în care va avea un raport complet pe situaţia din Justiţie.

"Eu aveam în capul meu un calendar cu colegii, un calendar despre când se va întâmpla asta, probabil că dezbaterea publică în curs mă va face să ajung mai repede decât planificam eu. Deci, va grăbi acel raport despre starea Justiţiei de care vorbeam", a completat Nicuşor Dan.

