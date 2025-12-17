Nicușor Dan anunță dezbatere publică pe tema Justiției: 12 magistrați au cerut să participe la întâlnirea de la Cotroceni

Stiri actuale
17-12-2025 | 15:43
Nicusor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a informat, miercuri, că aproximativ 12 magistraţi au solicitat să fie prezenţi la întâlnirea pe care o va organiza la Palatul Cotroceni pe 22 decembrie, menţionând că şi-a dorit să dea ocazia şi celor acuzaţi să se apere.

 

autor
Vlad Dobrea

"Am informaţia de ieri dimineaţă. Ieri dimineaţă fuseseră în jur de 10 - 12 solicitări pentru participare la această dezbatere şi vreo 50 de oameni care trimiseseră mai multe materiale cu privire la situaţia din Justiţie", a precizat şeful statului, la Londra.

El a adăugat că este posibil să existe şi o componentă confidenţială a întâlnirii cu magistraţii.

"Invitaţia pentru luni dimineaţă a fost pentru oameni care vor să semnaleze probleme de integritate în Justiţie şi aici vreau să fac o nuanţă - e posibil că noi nu am fost suficient de precişi, n-am spus dacă o să fie, eu am subînţeles, că e public, e posibil să fie oameni care să nu vrea să îşi asume public şi atunci o să fie şi o întâlnire care să fie în regim confidenţial. Pe de altă parte, dacă se fac acuze în spaţiul public, e normal ca cei care sunt acuzaţi să aibă posibilitatea să răspundă şi le voi da, de asemenea, această posibilitate. Vreau să fie o dezbatere în societate pe situaţia Justiţiei", a explicat preşedintele.

Şeful statului a reiterat că va merge la o şedinţă a Consiliului Superior al Magistraturii în momentul în care va avea un raport complet pe situaţia din Justiţie.

Citește și
DIICOT
Percheziţii DIICOT în Bucureşti şi Vâlcea într-un dosar de spălare de bani. Instituţii din ţară şi străinătate, prejudiciate

"Eu aveam în capul meu un calendar cu colegii, un calendar despre când se va întâmpla asta, probabil că dezbaterea publică în curs mă va face să ajung mai repede decât planificam eu. Deci, va grăbi acel raport despre starea Justiţiei de care vorbeam", a completat Nicuşor Dan. 

Sursa: Agerpres

Etichete: nicusor dan, justitie, dezbatere,

Dată publicare: 17-12-2025 15:43

Articol recomandat de sport.ro
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Citește și...
Percheziţii DIICOT în Bucureşti şi Vâlcea într-un dosar de spălare de bani. Instituţii din ţară şi străinătate, prejudiciate
Stiri actuale
Percheziţii DIICOT în Bucureşti şi Vâlcea într-un dosar de spălare de bani. Instituţii din ţară şi străinătate, prejudiciate

Anchetatorii au descins miercuri în 13 locaţii din Bucureşti şi judeţul Vâlcea, într-un dosar de spălare a banilor şi complicitate, cu dimensiune transfrontalieră.

Ministrul Economiei, amendat cu 15.000 de lei pe persoană fizică pentru că a vrut „concedieri corecte la o companie de stat”
Stiri actuale
Ministrul Economiei, amendat cu 15.000 de lei pe persoană fizică pentru că a vrut „concedieri corecte la o companie de stat”

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, dezvăluie că Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) l-a amendat „pe persoană fizică” pentru că a vrut „conduceri curate şi corecte la o companie de stat”.

A trecut de Senat legea pensiilor private. Bolnavii de cancer nu vor incasa integral contribuția, conform CCR
Stiri actuale
A trecut de Senat legea pensiilor private. Bolnavii de cancer nu vor incasa integral contribuția, conform CCR

Legea pensiilor private a fost adoptată la Senat, cu o modificare substanțială: bolnavii de cancer nu vor mai avea posibilitatea să retragă integral sumele, așa cum era prevăzut în amendamente.

Recomandări
Ilie Bolojan: România nu se poate redresa economic cât timp prea puțini oameni lucrează. Doar Italia stă mai rău
Stiri Economice
Ilie Bolojan: România nu se poate redresa economic cât timp prea puțini oameni lucrează. Doar Italia stă mai rău

Ilie Bolojan a declarat că România este ţara din Europa aflată pe penultimul loc ca pondere din populaţie activă implicată în economie şi doar Italia este în spatele nostru, precizând că în România lucrează prea puţini oameni.

Ce urmează pentru România și Europa de Est. Avertismentul istoricilor: „Nu mai aveți timp”
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce urmează pentru România și Europa de Est. Avertismentul istoricilor: „Nu mai aveți timp”

Țările din Europa de Est, printre care și România riscă să "nu mai aibă timp" să construiască democrații cu adevărat consolidate, în contextul internațional actual, "care provoacă foarte mari neliniști".

Mesajul CNSAS la 36 de ani de la Revoluție: Conspirațiile și mistificările încearcă să ascundă crimele regimului comunist
Stiri actuale
Mesajul CNSAS la 36 de ani de la Revoluție: Conspirațiile și mistificările încearcă să ascundă crimele regimului comunist

Consiliul Naționaal pentru Studierea Arhivelor Securității atrage atenția că la 36 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, memoria publică a Revoluției este supusă constant unor tentative de rescriere și reinterpretare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Obezitatea în România, la cote alarmante! Medicul explică riscurile și soluțiile

13:29

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 17 Decembrie 2025

47:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Decembrie 2025

01:50:16

Alt Text!
MasterChef
Finala

02:55:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28