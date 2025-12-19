Motivarea condamnării lui Wiz Khalifa: A transmis publicului larg un mesaj de normalizare a unei conduite ilicite

Curtea de Apel Constanţa a motivat condamnarea rapperului american Wiz Khalifa la nouă luni de închisoare cu executare, după ce a fumat o ţigară cu cannabis pe scena Festivalului Beach Please.

Curtea de Apel Constanţa notează în motivare că fapta de care este acuzat rapperul american prezintă un grad mediu de pericol social.

”Instanţa de apel evidenţiază că fapta reţinută în sarcina inculpatului prezintă un grad mediu de pericol social, ce rezultă din relaţiile sociale încălcate, care ocrotesc sănătatea publică, în mod general, şi a persoanei consumatoare, în particular. Contrar celor reţinute de instanţa de fond, Curtea are în vedere pericolul social abstract al infracţiunii, reflectat în limitele de pedeapsă stabilite de legiuitor (reduse cu o treime, în condiţiile art. 396 alin. 10 CPP), starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită şi care priveşte sănătatea publică şi a consumatorilor, împrejurările comiterii faptei şi urmările produse – inculpatul, interpret de muzică, aflat pe scena unui festival muzical de renume în rândul tinerilor, a deţinut şi consumat în faţa unui public larg şi preponderent format din persoane foarte tinere, o ţigaretă confecţionată artizanal ce conţinea cannabis şi, totodată, a deţinut asupra sa o cantitate considerabilă de droguri de risc (18,53 grame cannabis)”, se arată în motivare.

Conduită ostentativă

Magistraţii au considerat că fapta lui Wiz Khalifa are o conduită ostentativă care amplifică semnificativ pericolul social al infracţiunii.

”Tocmai acest act de a consuma astfel de substanţe în public, de către o persoană care, prin prisma calităţii sale de artist internaţional şi care este de notorietate că deţine o influenţă majoră asupra tinerilor aflaţi la acel eveniment, reprezintă o conduită ostentativă care amplifică semnificativ pericolul social al infracţiunii. Astfel, prin intermediul poziţionării sale privilegiate, inculpatul a transmis publicului larg un mesaj de normalizare a unei conduite ilicite, încurajând, tacit, tolerarea consumului şi, implicit, consumul de droguri în rândul tinerilor, fără a se putea reţine în favoarea sa necunoaşterea legislaţiei naţionale privind substanţele interzise, astfel cum se solicită de către intimat. Orice persoană, inclusiv cetăţeanul străin, este prezumată a cunoaşte dispoziţiile legale în vigoare în statul în care se află, o astfel de omisiune nefiind decât o consecinţă a propriei greşeli în aprofundarea unei situaţii de fapt sau a lipsei de sinceritate în relatarea adevărului, mai ales în contextul în care, în momentul depistării sale, inculpatul a aruncat imediat ţigareta pe care o aprinsese pe scenă şi a călcat-o cu piciorul”, a mai transmis Curtea de Apel Constanţa.

Motivarea condamnării

Instanţa a mai explicat şi de ce s-a impus condamnarea lui Wiz Khalifa la nouă luni de închisoare cu executare.

”Toate aceste împrejurări în care fapta a fost comisă contrabalansează datele ce caracterizează pozitiv persoana inculpatului – în vârstă de 37 ani, necăsătorit, cu studii superioare, artist, implicat în numeroase acte de caritate, fără antecedentele penale pe teritoriul României – fapta acestuia prezentând un pericol social ridicat întrucât aduce atingere unei valori importante ocrotite de lege, mai ales în condiţiile în care aceasta a fost ostentativă (consum public, pe scena festivalului de muzică) şi, astfel, intens mediatizată. Toate aceste date de ordin obiectiv şi subiectiv conduc Curtea la concluzia că, pentru exercitarea eficientă a funcţiilor preventivă, în componenta prevenţiei generale, de exemplaritate şi aflictivă ale sancţiunii penale, se impune condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii în cuantum de 9 luni, orientată la mijlocul intervalului sancţionator (2 luni – 1 an şi 4 luni), obţinut prin reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă în condiţiile art. 396 alin. 10 CPP, aceasta reflectând pe deplin circumstanţele cauzei şi fiind aptă a asigura corijarea comportamentului inculpatului”, se mai arată în motivare.

Rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat, joi, de Curtea de Apel Constanţa, la nouă luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc, după ce a fumat o ţigară cu cannabis pe scena festivalului Beach Please de la Costineşti, în 2024. Decizia magistraţilor este definitivă.

Bărbatul a fost dat în urmărire naţională şi urmează să fie fomulată cerere de urmărire internaţională.

