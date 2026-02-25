Lista include și actualul șef al instituției, Alina Albu, care își dorește un nou mandat.

Cei cinci procurori evaluați sunt:

- Ioana-Bogdana Albani – procuror-șef serviciu la DIICOT structura centrală;

- Alina Albu – actualul procuror-șef DIICOT;

- Antonia Diaconu – procuror-șef serviciu la DIICOT Pitești;

- Codrin-Horațiu Miron – procuror-șef serviciu la DIICOT Timișoara;

- Bogdan-Ciprian Pîrlog – procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

Procedura și calendarul

Fiecare candidatla șefia DIICOT are la dispoziție maximum 30 de minute pentru prezentarea proiectului de management și cel mult o oră pentru întrebări și răspunsuri. Rezultatele selecției vor fi publicate pe 2 martie, când ministrul Justiției va înainta propunerile motivate către Secția pentru procurori a CSM în vederea obținerii avizului consultativ.

Funcția de procuror-șef al DIICOT rămâne vacantă începând cu 14 aprilie. Din 31 martie vor rămâne neocupate și funcțiile de procuror general al PICCJ și procuror-șef al DNA.