Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare în România, pentru deținere de droguri

18-12-2025 | 17:52
Wiz Khalifa
Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare de către magistrații Curții de Apel din Constanța.

Aura Trif

Magistrații constănțeni au dispus condamnarea artistului Thomaz Cameron Jibril, cunoscut publicului ca Wiz Khalifa, pentru deținere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu.

Potrivit anchetatorilor, fapta a avut loc în iulie 2024, în timpul unui concert susținut de Wiz Khalifa la un festival din Costinești. Conform DIICOT, artistul ar fi consumat cannabis chiar pe scenă, în fața publicului, momentul fiind surprins și documentat ulterior.

Cazul a generat un impact public major, atât din cauza notorietății internaționale a artistului, cât și a contextului, un festival de mare amploare, cu mii de tineri prezenți. Decizia instanței constănțene este definitivă.

Potrivit procedurii, magistrații vor decide penitenciarul în care rapperul american își va ispăși pedeapsa, urmând ca Tribunalul Constanța să înainteze autorităților americane documentația de extrădare a artistului.

Rămâne de văzut cum vor aplica autorităţile române această sentinţă, în condiţiile în care Wiz Khalifa este cetăţean american şi a părăsit de mult teritoriul României.

Dată publicare: 18-12-2025 17:21

Administraţia Naţională ‘Apele Române’ anunţă că, după evenimentele de la Barajul Paltinu, toate localităţile din judeţul Prahova beneficiază de apă potabilă, cu excepţia comunei Aluniş, unde furnizarea apei se face cu restricţii.

