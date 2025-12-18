Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare în România, pentru deținere de droguri

Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare de către magistrații Curții de Apel din Constanța.

Magistrații constănțeni au dispus condamnarea artistului Thomaz Cameron Jibril, cunoscut publicului ca Wiz Khalifa, pentru deținere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu.

Potrivit anchetatorilor, fapta a avut loc în iulie 2024, în timpul unui concert susținut de Wiz Khalifa la un festival din Costinești. Conform DIICOT, artistul ar fi consumat cannabis chiar pe scenă, în fața publicului, momentul fiind surprins și documentat ulterior.

Cazul a generat un impact public major, atât din cauza notorietății internaționale a artistului, cât și a contextului, un festival de mare amploare, cu mii de tineri prezenți. Decizia instanței constănțene este definitivă.

Potrivit procedurii, magistrații vor decide penitenciarul în care rapperul american își va ispăși pedeapsa, urmând ca Tribunalul Constanța să înainteze autorităților americane documentația de extrădare a artistului.

Rămâne de văzut cum vor aplica autorităţile române această sentinţă, în condiţiile în care Wiz Khalifa este cetăţean american şi a părăsit de mult teritoriul României.

