Wiz Khalifa, dat în urmărire internațioală după ce a fost condamnat la închisoare cu execuare în România

19-12-2025 | 08:09
Wiz Khalifa
Rapperul american Wiz Khalifa, condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Constanţa la 9 luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc, în vederea consumului propriu, va fi dat urmărire internaţională, a informat IPJ Constanţa.

Conform sursei citate, mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea se află în lucru la Unitatea Teritorială de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite, bărbatul fiind dat în urmărire naţională.

"Urmează a fi formulată cerere de urmărire internaţională, conform prevederilor legale în vigoare. Ulterior, urmează a se relaţiona cu autorităţile competente din SUA prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională", reiese din comunicatul transmis joi seară de IPJ Constanţa.

Rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat la închisoare cu executare printr-o sentinţă definitivă a magistraţilor constănţeni, după ce în iulie 2024 şi-a aprins o ţigară cu canabis pe scenă, în timp ce susţinea un concert la Festivalul "Beach, Please!" de la Costineşti.

Iniţial, în luna aprilie a acestui an, Wiz Khalifa a primit la Tribunalul Constanţa (instanţa de fond) o pedeapsă uşoară, constând în amendă penală în cuantum de 3.600 lei, însă Curtea de Apel Constanţa a admis joi apelul procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi a dispus condamnarea rapperului american la 9 luni închisoare cu executare.

Pe 14 iulie 2024, Wiz Khalifa a fost ridicat de poliţişti, după ce şi-a aprins o ţigară cu canabis pe scenă, în timp ce susţinea un concert la Festivalul "Beach, Please!" de la Costineşti.

Ulterior, el a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru deţinere fără drept de droguri de risc, însă a fost lăsat liber.

Cameron Jibril Thomaz (născut pe 8 septembrie 1987), cu numele de scenă Wiz Khalifa, este un cunoscut rapper, cântăreţ, textier şi actor american.

Conform Codului Penal din România, deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani, ori cu amendă. Deţinerea de droguri de mare risc, pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Sursa: Agerpres

Președintele Nicuşor Dan, care urmează să se întâlnească luni cu reprezentanţii magistraţilor după dezvăluirile din documentarul Recorder, a afirmat că în numirea persoanei care conduce ÎCCJ ”preşedintele nu are absolut niciun rol”, fiind ”spectator”.

