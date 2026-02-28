În sarcina lui şi a predecesorului său, Gheorghe Ciuhandu, şi a altor şase foşti angajaţi ai Primăriei, procurorii au reţinut că ar fi fost înstrăinate 967 de locuinţe.

„'Nu există fapta' - este sentinţa care a rămas definitivă vineri, prin pronunţarea Curţii de Apel Timişoara. Reamintesc: acuza ticăloasă era de abuz în serviciu! Am suferit mult în aceşti nouă ani, din 2017 până în prezent, să mă văd acuzat atât de nedrept, să fiu făcut penal, vânzător al oraşului către clanuri etc, tocmai eu, pentru care cinstea, corectitudinea şi onoarea sunt, alături de libertate, valorile supreme. (...) Dar, pe de altă parte, am avut mereu încredere în justiţie. În justiţia atât de blamată astăzi! Blamată, de fapt, de cei ce vor să o acapareze, personaje aflate ele însele şi forţele oculte pe care le reprezintă, în binecunoscuta postură 'hoţul strigă hoţul'. Şi, ca să nu greşesc, de naivii care se lasă manipulaţi de ticăloşi! Las în seama Divinităţii să-i judece ea pe cei ce-au fost atât de incorecţi, atât de nedrepţi cu mine. (...) Am fost eu acuzat că aş fi vândut ilegal (de fapt, nici pe acestea nu eu le-am vândut, eu nefiind de niciun fel implicat în decizia de a le vinde). Sunt două foste magazii de lemne, transformate în locuinţe pe cheltuiala lor de către două familii cazuri sociale, cărora le-au fost vândute, în postura lor de chiriaşi - dovedit legal - de către o Comisie! Nici vorbă de vreo vilă, de vreun clan", arată Nicolae Robu într-o postare pe Facebook.

Fostul edil a fost declarat nevinovat de Tribunalul Timiş în decembrie 2024, dar procurorii au făcut apel la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DNA Timişoara. Acum, Curtea de Apel Timişoara a respins definitiv apelul procurorilor DNA.

„Respinge ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DNA - Serviciul Teritorial Timişoara şi partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor reprezentat prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş împotriva sentinţei penale nr. 777 din 09 decembrie 2024 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul 5736/30/2019. Menţine hotărârea atacată. În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina Statului. Definitivă. Pronunţată azi, 27.02.2026, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Document: Hotărâre 153/2026 27.02.2026", a fost publicat sâmbătă pe site-ul Curţii de Apel Timişoara.

„Ceea ce mi s-a întâmplat mie este de o nedreptate strigătoare la cer, iar când spun asta nu mă refer la DNA, pentru că DNA îşi face datoria. Au existat suspiciuni privind modul în care au fost vândute locuinţele pe Legea 112 în lungul anilor şi nu sub mandatul meu, ci de la intrarea în vigoare a Legii 112 şi atunci este şi firesc să se facă anchete pentru a se clarifica lucrurile. Nedreptatea constă în modul în care s-a făcut mediatizarea a ceea ce s-a întâmplat vineri. Este strigător la cer ca eu să apar în mass-media la nivel naţional, nu ştiu dacă am apărut la fel şi local, implicat într-un mare scandal şi cu nu ştiu ce vini în afaceri necurate”, afirma Nicolae Robu în februarie 2017.

Edilul a spus atunci că a fost chemat la DNA „nu în calitate de învinuit pentru ceva, ci în calitate de suspect pentru un lucru foarte clar”. „Şi anume, pentru că am semnat două contracte de vânzare-cumpărare pe Legea 112. Aceste două contracte sunt considerate de către procurori suspecte de a fi făcute ''fără îndeplinirea tuturor condiţiilor cerute de Legea 112, alături de alte 966 astfel de contracte semnate înainte de a fi eu primar”, a afirmat Nicolae Robu.