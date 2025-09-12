Funcționar din Constanța, acuzat de procurorii Codruței Kovesi de fraudă de 850.000 de euro cu fonduri pentru irigații

Laura Codruța Kövesi
Parchetul European a confiscat active de 500.000 de euro de la un funcționar public din Constanța, cercetat într-un dosar privind o fraudă de 850.000 de euro din fonduri UE pentru sisteme de irigații.

Adrian Popovici

Biroul din Iași al Parchetului European din Iași a făcut două percheziții și a confiscat bunuri în valoare de 500.000 euro de la un funcționar public din Constanța. Acesta era vizat în cadrul unei anchete în desfășurare privind o fraudă de 850.000 privind un un proiect de sisteme de irigații finanțat din bani europeni.

O anchetă a procurorilor europeni conduși de Laura Codruța Kovesi a arătat că o cooperativă agricolă a obținut în mod fraudulos 850.000 euro, aproximativ 4,3 milioane de lei, din fonduri UE pentru un proiect privind sistemele de irigații.

Cum funcționa schema prin care erau deturnate fondurile

Două persoane, președintele „de facto” și președintele statutar al cooperativei, sunt suspectate că au prezentat documente falsificate Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) din România, afirmând în mod fals că cooperativa avea un consiliu de administrație și că a organizat o adunare generală pentru a aproba cererea de finanțare. Se presupune că procedura de achiziții publice a fost manipulată în beneficiul unei societăți care avea legături cu unul dintre suspecți, administrată oficial de soția acestuia.

Principalul suspect din acest dosar ar fi acționat împreună cu funcționar public din biroul regional al AFIR din județul Constanța. Procurorii cred că, între 2018 și 2023, funcționarul a facilitat obținerea și reținerea ilegală a fondurilor UE destinate proiectului privind sistemele de irigații, aprobând cereri frauduloase de finanțare și plată, efectuând plăți către entități controlate de principalul suspect și divulgând informații confidențiale. În schimb, funcționarul public este suspectat că ar fi primit beneficii materiale.

laura codruta kovesi
Kovesi dezvăluie cine sunt și cum acționează grupările mafiote străine în România. Frauda cu TVA, cea mai profitabilă

Funcționarul este acuzat de luare de mită, spălare de bani și complicitate la fraudarea subvențiilor care implică interesele financiare ale UE și a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de șaizeci de zile, cu interdicția de a contacta alte părți, precum și cu obligația de a se prezenta periodic la secția de poliție din locul de reședință.

