Parchetul European condus de Codruța Kovesi declanșează proceduri disciplinare împotriva procurorului său din Bulgaria

25-09-2025 | 19:17
laura codruta kovesi
Parchetul European condus de românca Laura Codruța Kovesi a anunțat joi declanșarea procedurii disciplinare împotriva procurorului său din Bulgaria. Este pentru prima dată când Parchetul European recurge la o astfel de măsură.

Cristian Anton

Procurorul-șef european a informat Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană că în Colegiul Parchetului European (EPPO) a fost luată decizia inițierii proceduri disciplinare împotriva procurorului european bulgar, a anunțat joi parchetul condus de Laura Codruța Kovesi.

Fără a aduce atingere prezumției de nevinovăție, procurorul european bulgar va continua să fie suspendat pe durata procedurilor disciplinare”, precizează EPPO.

Potrivit EPPO, responsabilitatea pentru evaluarea procedurilor disciplinare revine Parlamentului European, Consiliului Uniunii Europene și Comisiei Europene.

Independența fără îndoială este o cerință esențială pentru numirea inițială a procurorilor europeni și pentru capacitatea acestora de a-și îndeplini atribuțiile în timpul mandatului. Procurorii europeni sunt numiți de Consiliul UE. Nu vor fi făcute publice alte informații în timpul procedurilor disciplinare”, a mai transmis Parchetul European.

Procuroarea europeană din Bulgaria, acuzată de legături cu un infractor

Parchetul European a suspendat-o temporar încă din luna martie a acestui an pe procuroarea sa din Bulgaria, Teodora Georgieva, care face obiectul unei anchete interne privind o potenţială conduită necorespunzătoare. Procuroarea din Bulgaria ar avea aparente legături cu un infractor bulgar.

Această măsură este prima de acest gen şi totodată este prima anchetă internă a EPPO pentru acuzaţii de conduită necorespunzătoare care privesc un procuror în cei patru ani de existenţă ai instituţiei.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.

