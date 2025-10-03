Laura Codruța Kovesi: Frauda cu fonduri UE este peste tot, crima organizată vizează acum banii de reziliență

Fondurile agricole ale UE şi alte subvenţii alimentează corupţia în întregul bloc european, a avertizat joi procurorul-şef al Europei, Laura Codruţa Kovesi, într-un interviu pentru POLITICO.

Atena a fost zguduită anul acesta de un scandal uriaș, după ce fermieri greci au încasat ilegal subvenții agricole UE.

Mai mulţi miniştri şi viceminiştri au demisionat din cauza presupusei lor implicări în scandal.

Însă şefa Parchetului European, Laura Codruţa Kövesi, a declarat în interviul acordat Politico că Grecia nu este deloc un caz izolat. „Nu aş spune că Grecia este foarte diferită. Am constatat fraude cu subvenţii în aproape toate statele membre, diferenţa fiind cât de mari şi cât de multe cazuri avem”, a spus procurorul român. „În Grecia, am descoperit că modul în care a fost comisă activitatea infracţională era foarte sistematic şi foarte bine organizat, cu implicarea unor funcţionari de rang înalt. Dar vedem aceleaşi lucruri şi în alte state membre”, a punctat Kövesi.

Subvenţiile agricole generoase ale Uniunii Europene sunt o ţintă tentantă pentru schemele de corupţie, deoarece reprezintă o treime din întregul buget al UE.

Într-o conferinţă de presă susţinută mai devreme în aceeaşi zi, Kövesi a dezvăluit că a primit o scrisoare de la un fermier grec care susţinea că solicitanţii oneşti erau excluşi de la fondurile UE, deoarece alţii recurgeau la mită. „Să vorbim despre acest lucru: cum fermierii oneşti nu aveau acces”, a spus ea.

Fondurile de rezilienţă, în vizorul lui Kövesi

Un alt obiectiv major pentru Kövesi este Facilitatea pentru Redresare şi Rezilienţă (RRF), mecanism înfiinţat în urma pandemiei de coronavirus pentru a distribui sume uriaşe de bani ca să ajute ţările să se redreseze. Sute de cazuri legate de RRF sunt în prezent investigate de EPPO, parchetul european.

„Acum avem aceste fonduri RRF. Desigur, crima organizată şi-a îndreptat atenţia asupra acestora, deoarece poate câştiga bani”, a declarat ea pentru Politico.

Kövesi a acordat interviul într-un birou vamal din Pireu, cel mai mare port al Greciei. Dincolo de fereastră se aflau mii de containere pline cu mărfuri chinezeşti confiscate de procurorii europeni, care au descoperit o schemă menită să evite plata taxelor antidumping aplicabile importurilor chinezeşti, în cea mai mare anchetă de acest gen, notează Politico.

Mesajul pe care a vrut să-l transmită infractorilor din spatele acestei fraude a fost: „Regulile jocului s-au schimbat, nu mai aveţi refugii sigure.”

„Am descoperit un nou tărâm al criminalităţii. Criminalitatea organizată devine din ce în ce mai puternică prin fraudarea bugetelor UE şi naţionale”, a spus Kövesi.

Kövesi are nevoie de mai mulţi oameni

Pentru a se ocupa de aceste cazuri, Kövesi caută o echipă mai mare, atât în Atena, cât şi în alte părţi. Ea a solicitat mai mulţi procurori delegaţi europeni care să lucreze în echipa sa, conducând anchete transfrontaliere pentru infracţiuni legate de bugetul UE, precum şi anchetatori financiari naţionali specializaţi, din cadrul poliţiei, autorităţilor vamale şi fiscale, care să lucreze exclusiv la cazurile EPPO.

„Nu există ţări curate. Toată lumea este afectată de corupţie şi fraudă financiară”, a arătat ea.

Unele dintre anchetele sale se lovesc de obstacole atunci când vine vorba de o potenţială implicare politică. În Grecia, echipa lui Kövesi anchetează zeci de cazuri, inclusiv presupusa deturnare de fonduri UE în legătură cu accidentul feroviar din Tempi, care a cauzat moartea a 57 de persoane. Guvernul conservator al Greciei, Noua Democraţie, a respins solicitarea EPPO de a lua măsuri împotriva a doi foşti miniştri după accident.

„Corupţia poate ucide. Tempi este unul dintre aceste exemple”, a repetat Kövesi.

Beţe-n roate

Guvernul elen a blocat, de asemenea, o anchetă asupra miniştrilor care ar fi fost implicaţi în frauda agricolă care a luat amploare. EPPO investighează modul în care schema a implicat oameni de afaceri, personalităţi politice şi persoane care lucrează la organizaţia responsabilă de supravegherea distribuirii subvenţiilor UE, o agenţie de stat numită OPEKEPE.

„OPEKEPE a devenit acronimul pentru corupţie, nepotism şi clientelism”, a spus Kövesi în cadrul conferinţei de presă. „La fel ca în cazul Tempi, această anchetă penală nu a putut fi dusă la bun sfârşit din cauza Constituţiei greceşti”, a dezvăluit ea.

Pe baza unei particularităţi a Constituţiei greceşti, numai parlamentul naţional are competenţa de a ancheta şi de a urmări penal membrii sau foştii membri ai guvernului grec. EPPO a ridicat această problemă în faţa Comisiei Europene, precum şi a autorităţilor elene, şi a declarat că a primit asigurări că această dispoziţie se va modifica.

Întrebată despre ancheta în curs din parlamentul elen, procurorul-şef al UE a făcut referire la încercările de intimidare a anchetatorilor săi din Grecia.

„Justiţia nu poate deveni un reality show televizat. O pisică cu clopoţel nu poate prinde şoareci”, a declarat ea. „EPPO este aici pentru a rămâne. În ciuda încercărilor de intimidare, suntem foarte mândri de echipa EPPO din Atena”, a transmis Kövesi.

