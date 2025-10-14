Kovesi se pregătește să plece de la șefia Parchetului European. I se caută deja înlocuitor

Mandatul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European (EPPO) expiră în anul 2026. Patru procurori de rang înalt din diferite țări europene au ieșit în evidență ca principalii candidați pentru a o înlocui pe româncă.

Funcția de conducere a EPPO, cu sediul la Luxemburg, este una dintre cele mai dificile din Uniunea Europeană, deoarece implică coordonarea unei echipe de anchetatori penali transfrontalieri care vizează persoanele acuzate de utilizarea frauduloasă a fondurilor UE – de la înalți funcționari până la organizații criminale, scrie Euroactiv.

Cei patru procurori care ar putea să o înlocuiască pe Kovesi

Germanul Andrés Ritter, în prezent procuror-adjunct al EPPO, este în fruntea listei de candidați, potrivit a trei surse informate despre procesul confidențial.

Cu peste 25 de ani de experiență ca procuror în Germania, Ritter s-a specializat în infracțiuni economice și fraude legate de subvențiile europene, bazându-se pe acest parcurs profesional și când a candidat pentru aceeași funcție acum șase ani.

Pe locul doi se află austriaca Ingrid Maschl-Clausen, fostă procuroare a EPPO, cu experiență în Reprezentanța Permanentă a Austriei pe lângă UE și la Eurojust – agenția europeană care sprijină cooperarea între autoritățile de aplicare a legii din statele membre, având sediul la Haga.

Al treilea candidat este italianul Stefano Castellani, care deja activează ca procuror delegat al EPPO la Torino, urmat de spaniolul Emilio Jesús Sánchez Ulled, procuror-șef pentru infracțiuni împotriva administrației publice la Madrid.

Toți cei patru candidați au fost intervievați în septembrie de experți juridici de top din întreaga Europă, în cadrul unui proces confidențial, urmat de o deliberare privind clasamentul.

Lista scurtă, care a fost deja comunicată candidaților, trebuie acum trimisă atât Consiliului Uniunii Europene, cât și Parlamentului European, care trebuie să cadă de acord asupra unui candidat final pentru a o înlocui pe Kövesi, a cărei funcție se încheie după șase ani de mandat.

Laura Codruța Kovesi își încheie mandatul în toamnă

Schimbarea la vârful EPPO este așteptată în octombrie 2026 și are loc în contextul în care UE analizează o posibilă restructurare a arhitecturii sale antifraudă — o mișcare care ar putea conferi Parchetului European puteri extinse pentru a investiga și proteja viitorul buget multianual al blocului.

Procesul final de selecție se așteaptă să implice negocieri politice și o analiză atentă a experienței și independenței celor patru candidați — la fel cum s-a întâmplat și acum șase ani, când Kovesi a fost audiată intens de europarlamentari în legătură cu oficialii pe care i-a condamnat în România natală.

Mandatul de șase ani al Laurei Kovesi, început în 2019, a marcat implicarea EPPO în mai multe anchete de mare profil — inclusiv cazuri legate de miniștri greci de rang înalt, negocierile privind achizițiile de vaccinuri ale UE, Partidul Popular European și presupusa utilizare abuzivă a fondurilor europene de către eurodeputați.

