Fostul șef adjunct al Serviciului de Informații din Moldova rămâne în arest. Unde se întâlnea cu ofițerii KGB din Belarus

24-09-2025 | 15:33
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare şi transmiterea de informaţii secrete către KGB din Belarus, rămâne în arest preventiv, a decis miercuri Curtea Supremă.

Alexandru Bălan a fost arestat preventiv pe 10 septembrie, în urma unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti. A formulat contestaţie la această decizie, care a fost respinsă miercuri de Instanţa supremă.

Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetăţenie - moldovenească şi română -, a fost ridicat de procurori pe 8 septembrie, la Timişoara, şi pus sub acuzare pentru săvârşirea infracţiunii de trădare prin transmitere de informaţii secrete de stat, în formă continuată.

S-a întâlnit de două ori la Budapesta cu ofițeri KGB

"Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu anul 2024 şi până în prezent, suspectul, care a deţinut anterior funcţii de conducere în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activităţi de divulgare neautorizată a unor informaţii secrete de stat către reprezentanţi ai unei puteri străine, respectiv ofiţeri din cadrul Comitetului Securităţii de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională a României", anunţa DIICOT într-un comunicat de presă.

Conform DIICOT, între anii 2024 - 2025, Alexandru Bălan a avut două întâlniri, ambele în Budapesta (Ungaria), cu ofiţeri de informaţii din cadrul Comitetului Securităţii de Stat - KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucţiuni şi efectuarea de plăţi pentru serviciile prestate. 

Sursa: Agerpres

