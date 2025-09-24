Fostul șef adjunct al Serviciului de Informații din Moldova rămâne în arest. Unde se întâlnea cu ofițerii KGB din Belarus

Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare şi transmiterea de informaţii secrete către KGB din Belarus, rămâne în arest preventiv, a decis miercuri Curtea Supremă.

Alexandru Bălan a fost arestat preventiv pe 10 septembrie, în urma unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti. A formulat contestaţie la această decizie, care a fost respinsă miercuri de Instanţa supremă.

Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetăţenie - moldovenească şi română -, a fost ridicat de procurori pe 8 septembrie, la Timişoara, şi pus sub acuzare pentru săvârşirea infracţiunii de trădare prin transmitere de informaţii secrete de stat, în formă continuată.

S-a întâlnit de două ori la Budapesta cu ofițeri KGB

"Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu anul 2024 şi până în prezent, suspectul, care a deţinut anterior funcţii de conducere în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activităţi de divulgare neautorizată a unor informaţii secrete de stat către reprezentanţi ai unei puteri străine, respectiv ofiţeri din cadrul Comitetului Securităţii de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională a României", anunţa DIICOT într-un comunicat de presă.

Conform DIICOT, între anii 2024 - 2025, Alexandru Bălan a avut două întâlniri, ambele în Budapesta (Ungaria), cu ofiţeri de informaţii din cadrul Comitetului Securităţii de Stat - KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucţiuni şi efectuarea de plăţi pentru serviciile prestate.

