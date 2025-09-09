Ce mesaje posta pe rețele sociale fostul adjunct SIS din Moldova, Alexandru Bălan. „În spate e FSB-ul Moscovei”

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Moldova, capturat luni seară la Timișoara într-o operațiune internațională, este acuzat de trădare.

Alexandru Bălan a fost adus sub escortă marţi dimineaţă la sediul DIICOT, iar după aproape opt ore de audieri procurorii au decis să-l reţină pentru 24 de ore.

SRI și DIICOT susțin că Alexandru Bălan ar fi livrat serviciului secret KGB din Belarus secrete care afectează securitatea României.

În același timp, un diplomat al Ambasadei Belarus de la Praga a fost expulzat în legătură cu o presupusă rețea de agenți care activa în estul și centrul Europei și din care ar face parte și fostul ofițer de informații de la Chișinău.

Fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate de la Chișinău, între 2016 și 2018, Alexandru Bălan a fost ridicat de pe Aeroportul din Timișoara de procurorii și ofițerii de la DIICOT, după o operațiune Eurojust desfășurată în mai multe state europene. Bălan, care are 47 de ani, este acuzat inclusiv de SRI că ar fi trădat atât România, cât și Moldova, în favoarea Belarus.

”Între anii 2024-2025, suspectul a realizat două întâlniri, ambele în Budapesta - Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile ca aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate”. (Sursa: DIICOT)

Alexandru Bălan, care, potrivit unor surse apropiate de anchetă, ar fi fost acum câțiva ani și ofițer de legătură al Chișinăului în Ucraina, ar fi trebuit să participe în calitate de expert de securitate la o dezbatere organizată de Universitatea de Vest din Timișoara. Subiectul? Parcursul pro-european al Moldovei. Nu a mai ajuns însă din pricina anchetei declanșate de DIICOT.

Acuzațiile aduse lui Bălan sunt foarte grave

Alexandru Jădăneanț, decanul Facultății de Științe ale Guvernării și Comunicării: ”Datorită discursului public al dl Bălan, care a fost unul pro-european, acesta a fost și motivul pentru care i s-a transmis aceea invitație, pentru a participa la acel eveniment”.

În ultimele luni, fostul adjunct al șefului SIS Moldova a devenit foarte activ pe rețelele de socializare. Alexandru Bălan avea un discurs pro-european, anti-rusesc, dar era critic la adresa actualilor șefi ai serviciului secret de la Chișinău.

Alexandru Bălan: ”Nu vedem în acest film careva ofițeri de informații din cadrul Ambasadei Federației Ruse la Chișinău documentați în realizarea activităților informativ subversive, altfel spus ilegale împotriva securității naționale a Republicii Moldova. Vedem doar niște învinuiri ale cetățenilor Republicii Moldova care au nimerit în anumite situații de spionaj rus realizat pe teritoriul Republicii Moldova”.

Prof. univ. Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic: ”E puțin probabil că el lucra sută la sută pentru beloruși. Să fim serioși! Belorusia nu are nici bani. E vorba de fapt de o vitrină pe care scrie KGB Belarus, dar în spate e elefantul. Și elefantul e FSB-ul de la Moscova, nu atât SVR”.

Rectorul Universității de Stat din Moldova spune că acuzațiile ce îi sunt aduse lui Bălan sunt foarte grave.

Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Moldova: ”Este foarte grav și în condițiile unui război, război de dezinformare și a tuturor acțiunilor Federației Ruse de destabilizare, în special înainte de alegeri, cred eu acțiunile care sunt întreprinse de guvernare, pe diferite paliere de dezinformare”.

”A picat pe o monitorizare a cehilor”

Corespondent ProTV: ”După ce a fost capturat pe aeroportul internațional de la Timișoara, fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova a rămas ore în șir în custodia procurorilor și ofițerilor de la Combaterea Crimei Organizate. În tot acest timp i-au fost clonate telefoanele mobile pentru a-i fi percheziționate informatic, asta pentru că anchetatorii caută în continuare informații legate de acest caz. Însă operațiunea a continuat și la Chișinău, acolo unde s-au derulat mai multe percheziții ce îl vizau în mod direct pe Alexandru Bălan”.

Deocamdată, SRI și DIICOT nu au dezvăluit ce tip de secrete a vândut Bălan agenților KGB-ului belorus și nici dacă el le-a accesat în România sau la Chișinău. În aceași operațiune însă, un diplomat al Ambasadei Belarus de la Praga a fost declarat persona non grata și expulzat din Cehia.

Prof. univ. Armand Goșu, expert în spațiul ex sovietic: ”Părerea mea este că el a picat pe o monitorizare a cehilor, l-au filat pe acest diplomat din Belarus și au văzut mișcările lui. Una din întâlnirile pe care ei le-au monitorizat împreună cu ungurii a fost întâlnirea cu acest Bălan. Din momentul ăla, Bălan avea cetățenie română, cetățenie moldovernească, a fost identificat”.

După mai multe ore de audieri, în care a încercat să tragă de timp inclusiv cerând un avocat de la Chișinău, fostul director al SIS Moldova a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de trădare, pentru care riscă între 10 și 20 de ani de închisoare.

