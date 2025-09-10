Fostul adjunct al SIS din R. Moldova, acuzat de trădare, arestat pentru 30 de zile. E reprezentat de un avocat consacrat

Fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Moldovei a fost arestat preventiv, pentru următoarele 30 de zile. Magistrații de la Curtea de Apel, au judecat aproape trei ore, propunerea celor de la DIICOT.

Cu o șapcă pe cap și privirea plecată, Alexandru Bălan a fost adus sub escortă astăzi la Curtea De Apel București, în jurul orei 14:00.

Bărbatul acuzat de „tentativă la trădare” prin „transmitere de informații secrete de stat în formă continuată” a stat în sala de judecată vreme de trei ore până când, în final, magistrații au admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile cerută de procurorii DIICOT.

Dacă ieri (marți, 9 septembrie) acesta a cerut un avocat de la Chișinău, astăzi suspectul de 47 de ani a fost reprezentat de un avocat ales consacrat în alte cazuri celebre precum dosarul de la Crevedia.

Fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Moldova este acuzat că ar fi trădat România și Moldova în favoarea Belarusului. El este bănuit că ar fi vândut agenților KGB din Belarus secrete de stat ale României.

