Propaganda Kremlinului acuză Bulgaria de trădare și spune că a uitat de cum a fost eliberată de ruși de sub ocupația otomană. Reacția Moscovei vine după ce președinta Comisiei Europene a declarat că o treime din armele Ucrainei vin din Bulgaria.

Presa rusă aliniată cu statul a lansat un val de critici la adresa Bulgariei în urma remarcilor președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a subliniat că Bulgaria este responsabilă pentru producerea a aproximativ o treime din armele furnizate Ucrainei, scrie Novinite.

Instituțiile prietenoase cu Kremlinul au încadrat acest lucru drept o trădare, acuzând Bulgaria că uită de legăturile istorice și că dă dovadă de ingratitudine.

Alexander Kots, un corespondent militar proeminent pentru Komsomolskaia Pravda, a scris pe canalul său de Telegram că von der Leyen a vizitat Bulgaria și a felicitat autoritățile locale pentru sprijinul acordat Ucrainei.

El a menționat că o parte semnificativă a armelor ucrainene, inclusiv obuze, mine, lansatoare de grenade și arme de calibru mic, provin din Bulgaria. Kots a subliniat că rușii au ajutat cândva Bulgaria, eliberând-o de sub dominația otomană și ulterior stabilindu-i industria de apărare, însă bulgarii sprijină acum forțele care luptă împotriva Rusiei.

Propaganda rusă acuză Bulgaria de trădare a ”bunăvoinței rusești”

Kots a deplâns „uitarea istorică uimitoare” a Bulgariei, contrastând-o cu țări precum Coreea de Nord, despre care susține că își amintesc de sprijinul rusesc decenii mai târziu.

În mod similar, Vladislav Shurygin, gazda canalului Telegram Ramzai, a acuzat Bulgaria că exploatează situația în scop lucrativ, sugerând că interesele economice și strategice îi determină contribuțiile la Ucraina, mai degrabă decât principiile sau recunoștința.

Aceste rapoarte subliniază narațiunea promovată de mass-media susținută de Kremlin, prezentând acțiunile Bulgariei ca o trădare a bunăvoinței rusești din trecut și încadrând producția sa de apărare pentru Ucraina în termeni aspru critici, încărcați istoric.

