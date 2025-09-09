Fostul șef adjunct al SIS din R. Moldova, audiat la DIICOT în dosarul de trădare. Riscă până la 20 de ani de închisoare

Un fost șef din Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova e transferat spre sediul DIICOT din Capitală, unde urmează să fie audiat.

Este suspectat de trădare, prin transmitere de informații secrete de stat, care ar fi afectat securitatea națională a României. Bărbatul a fost capturat în Timișoara, de procurorii DIICOT și ofițerii de la combaterea crimei organizate.

Vorbim despre o operațiune de spionaj extrem de spectaculoasă, dar mai ales despre o operațiune de contracarare și mai spectaculoasă sub egida Eurojust. O operațiune la care au pus umărul Serviciul Român de Informații și servicii secrete din mai multe state: Cehia, Ungaria, Polonia și Republica Moldova. Mai ales că în acest caz este vorba despre un fost director adjunct al serviciului de informații de la Chișinău.

Este vorba despre Alexandru Bălan, cel care este în postura de suspect de trădare. Bărbatul în vârstă de 47 de ani a fost capturat ieri pe Aeroportul Timișoara în timp ce se întorcea în România.

Vorbim despre un personaj extrem de controversat, o persoană cu dublă cetățenie, care este vizat de acuzații foarte grave de trădare, asta în contextul în care, susțin procurorii DIICOT, acesta ar fi avut întâlniri cu ofițeri ai unei puteri străine, ofițeri din KGB-ul din Belarus.

Întâlnirea ar fi avut loc la Budapesta și cel puțin două sunt deja probate, spun cei de la DIICOT și SRI. Întâlniri în care ar fi stabilit cu ofițerii KGB din Belarus atât chestiuni tehnice care țineau de munca sa de divulgare a secretelor de stat, dar mai ales ar fi primit și bani.

Nu este clar deocamdată despre ce sume de bani este vorba, însă până acum se conturează aceste acuzații de trădare pentru care Bălan riscă, cel puțin aici, în România, între 10 și 20 ani de închisoare.

Imediat după ce a fost capturat pe aeroportul din Timișoara, Bălan a intrat în custodia procurorilor DIICOT. Târziu în noapte a pornit înspre Capitală și va ajunge la sediul central al DIICOT unde va fi audiat.

