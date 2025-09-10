Spionul care vindea secretele României, reținut după audieri. Expert: KGB-ul din Belarus e doar o fațadă, în spate e Moscova

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova a fost reținut sub acuzația de trădare. SRI și DIICOT susțin că Alexandru Bălan ar fi livrat KGB-ului din Belarus secrete care afectează securitatea României.

Fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate de la Chișinău între 2016 și 2018, Alexandru Bălan a fost ridicat de pe Aeroportul din Timișoara de procurorii și ofițerii de la DIICOT după o operațiune Eurojust, desfășurată în mai multe state europene.

Alexandru Bălan, care are 47 de ani, este acuzat inclusiv de SRI că ar fi trădat atât România, cât și Moldova în favoarea Belarus.

Între anii 2024-2025, suspectul a realizat două întâlniri, ambele în Budapesta - Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.

Alexandru Bălan, care, potrivit unor surse apropiate de anchetă, ar fi fost acum câțiva ani și ofițer de legătură al Chișinăului în Ucraina, ar fi trebuit să participe în calitate de expert de securitate la o dezbatere organizată de Universitatea de Vest din Timișoara. Subiectul? Parcursul pro-european al Moldovei. Nu a mai ajuns însă din pricina anchetei declanșate de DIICOT.

Moscova ar putea fi beneficiarul real al informațiilor oferite de Alexandru Bălan

Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic și profesor universitar: „E puțin probabil că el lucra sută la sută pentru bieloruși. Să fim serioși! Bielorusia nu are nici bani. E vorba de fapt de o vitrină pe care scrie KGB Belarus, dar în spate e elefantul. Și elefantul e FSB-ul de la Moscova, nu atât SVR.”

Reporter Știrile ProTV: „După ce a fost capturat pe Aeroportul Internațional de la Timișoara, fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova a rămas ore în șir în custodia procurorilor și ofițerilor de la Combaterea Crimei Organizate. În tot acest timp i-au fost clonate telefoanele mobile pentru a-i fi percheziționate informatic, asta pentru că anchetatorii caută în continuare informații legate de acest caz. Însă operațiunea a continuat și la Chișinău, acolo unde s-au derulat mai multe percheziții ce îl vizau în mod direct pe Alexandru Bălan.”

Deocamdată, SRI și DIICOT nu au dezvăluit ce tip de secrete a vândut Bălan agenților KGB-ului bielorus și nici dacă el le-a accesat în România sau la Chișinău. În aceeași operațiune însă, un diplomat al Ambasadei Belarus de la Praga a fost declarat persona non grata și expulzat din Cehia.

Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic și profesor universitar: „Părerea mea este că el a picat pe o monitorizare a cehilor. L-au filat pe acest diplomat din Bielarus și au văzut mișcările lui. Una din întâlnirile pe care ei le-au monitorizat împreună cu ungurii a fost întâlnirea cu acest Bălan. Din momentul ăla, Bălan avea cetățenie română, cetățenie moldovenească, a fost identificat.”

Un spion din Belarus, reținut în Polonia

După mai multe ore de audieri, în care a încercat să tragă de timp inclusiv cerând un avocat de la Chișinău, fostul director al SIS Moldova a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de trădare, pentru care riscă între 10 și 20 de ani de închisoare.

Între timp, premierul Donald Tusk a anunțat că, în cadrul aceleași operațiuni, Agenția de Securitate Internă a Poloniei a reținut și un agent din Belarus.

„Arestarea lui este rezultatul cooperării cu serviciile din România și Cehia”, a scris Donald Tusk pe rețeaua X.

Potrivit ministrului polonez de interne, agentul din Belarus desfășura activități de spionaj pe teritoriul Poloniei și Ungariei.

De asemenea, premierul Tusk a mai transmis că un diplomat bielorus urmează să fie expulzat de la Varșovia în următoarele zile. Acesta este acuzat că sprijinea „acțiunile agresive” ale serviciilor de la Minsk împotriva Poloniei.

