Femeia de 57 de ani a murit la spital din cauza rănilor. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, judecătorii de la Tribunalul Prahova au dispus și plata a 135 de mii de euro, daune morale către familia victimei.

Scenele șocante s-au petrecut în dimineața zilei de 2 septembrie 2025. Femeia mergea cu bicicleta pe stradă, către serviciu, fără să își dea seama că este urmărită.

Potrivit datelor din anchetă, mai întâi individul a acroșat-o cu mașina. Apoi a coborât și a lovit-o în neștire cu pumnii și picioarele, după care s-a urcat la volan și a trecut peste ea.

A lăsat-o în stare de inconștiență, în drum, și a fugit. La scurt timp, a încercat să se sinucidă, însă polițiștii l-au găsit la timp și medicii i-au salvat viața.