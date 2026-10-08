Procurorul Patricio Ferrari a făcut o distincție între două grupuri de acuzați. El a cerut pedepse între 8 și 12 ani împotriva a trei profesioniști din domeniul sănătății, pe care i-a considerat vinovați de omor cu intenție eventuală, adică de neglijențe comise cu conștiința faptului că acestea pot duce la deces, potrivit News.ro.

Împotriva altor trei, el a reținut acuzația mai ușoară de omor din culpă și a cerut pedepse cu închisoarea de la 4 la 5 ani. Nu a cerut nicio pedeapsă împotriva unui al șaptelea acuzat, un medic din afara echipei medicale care îl vizitase pe Maradona o singură dată în timpul convalescenței sale fatale.

Superstarul argentinian a decedat la vârsta de 60 de ani

Idolul fotbalului argentinian a decedat la vârsta de 60 de ani în urma unui șoc cardiorespirator asociat cu un edem pulmonar. A fost găsit mort în dimineața zilei de 25 noiembrie, în patul său, într-o reședință din Tigre închiriată pentru convalescență, după o intervenție neurochirurgicală minoră.

Cea mai severă pedeapsă, de 12 ani, însoțită de interdicția de a practica medicina timp de 10 ani, a fost solicitată împotriva neurochirurgului Leopoldo Luque, în vârstă de 44 de ani, identificat în cadrul procesului ca fiind medicul de încredere al lui Maradona la acea vreme și persoana cu putere de decizie în cadrul echipei medicale.

S-au cerut zece ani de închisoare împotriva coordonatoarei medicale a furnizorului privat de servicii medicale, Nancy Forlini, și opt ani împotriva psihiatrei Agustina Cosachov, care îl avea în îngrijire pe Maradona și care este, la rândul ei, considerată responsabilă de luarea deciziilor alături de Luque. În ceea ce privește acești trei acuzați, procurorul Ferrari a subliniat „lipsa măsurilor corective, după ce au anticipat riscul (pentru Maradona) și l-au acceptat cu indiferență”.

În cele din urmă, acuzarea a solicitat tribunalului din San Isidro (la nord de Buenos Aires) 5 ani de închisoare pentru psihologul Carlos Diaz și câte 4 ani pentru coordonatorul de asistență medicală Mariano Perroni și asistentul medical Ricardo Almiron. Procurorul a considerat că procesul a demonstrat că al șaptelea acuzat, medicul Pedro di Spagna, „nu are nicio răspundere penală în acest caz”.

Ședințele de pledoarii și concluzii, care au început joi, ar trebui să se desfășoare pe parcursul a două săptămâni, verdictul urmând a fi pronunțat la o dată ulterioară.