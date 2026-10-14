Un fost lider de bandă a fost condamnat, marţi, la o pedeapsă între 40 de ani de închisoare și închisoare pe viaţă pentru că a orchestrat uciderea prin împuşcături din maşină a starului hip-hop Tupac Shakur în Las Vegas, în 1996, punând capăt urmăririi penale a unei crime rămase mult timp nerezolvate, care a marcat epoca de aur a muzicii rap, scrie Reuters, citat de News.ro.

Duane Keffe D Davis, în vârstă de 63 de ani, găsit vinovat de un juriu, în luna august, de crimă de gradul întâi, nu a dat dovadă de nicio emoţie în momentul în care a fost condamnat la două pedepse consecutive de la 20 de ani la închisoare pe viaţă — una pentru crimă, cealaltă pentru utilizarea unei arme letale — în cadrul unei şedinţe de judecată de o oră, desfăşurată într-o sală de judecată din Las Vegas.

Încătuşat la talie şi îmbrăcat în uniformă albastră de deţinut, acesta s-a certat scurt cu judecătoarea cu privire la cât timp i se va deduce din pedeapsă pentru perioada deja petrecută în arest, dar nu a mai spus aproape nimic în timpul şedinţei.

Când i s-a oferit ocazia să se adreseze oficial instanţei pentru ultima oară, el a spus: „Vreau doar să-mi primesc înapoi lucrurile pe care mi le-au luat din casă”, referindu-se la probele ridicate de la domiciliul său de către anchetatori.

Presat de judecătoarea Carli Kierny să spună dacă mai are ceva de adăugat înainte ca aceasta să pronunţe sentinţa, Davis a răspuns: „Sunt în regulă. Cu siguranţă voi face apel în acest caz”. Avocatul său, Michael Sanft, a promis, de asemenea, că va face apel.

Moştenirea violenţei

Până la arestarea lui Davis în 2023, uciderea lui Shakur, împuşcat pe scaunul pasagerului unui SUV condus de directorul său de la casa de discuri, Marion „Suge” Knight, a rămas timp de aproape trei decenii unul dintre cele mai notorii cazuri nerezolvate din America.

Crima, care a redus la tăcere unul dintre cei mai de succes şi influenţi artişti din lumea rapului, a accentuat imaginea de violenţă care impregna cultura hip-hop din anii 1990, alimentând în acelaşi timp celebra rivalitate dintre rap-ul gangsta de pe Coasta de Est şi cel de pe Coasta de Vest din acea perioadă.

În ciuda condamnării pentru omor a lui Davis, singura persoană acuzată vreodată în legătură cu uciderea lui Shakur, întrebarea privind identitatea celui care a apăsat pe trăgaci în momentul împuşcăturii fatale a legendei rapului în vârstă de 25 de ani nu a fost niciodată lămurită definitiv.

Shakur, care a devenit, probabil, mai popular după moarte decât în timpul vieţii, era cunoscut mai ales pentru versurile presărate cu violenţă, sex şi blasfemii, care descriau viaţa din ghetou. Al patrulea album de studio al său, „All Eyez on Me”, lansat cu câteva luni înainte de asasinarea sa, celebra propria sa imagine de rebel. El a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2017.

Într-o declaraţie emoţionantă privind impactul asupra victimei, rostită marţi în faţa instanţei, sora rapperului ucis, Sekyiwa Shakur, în vârstă de 51 de ani, a spus că mama lor „l-a crescut să fie un activist pentru drepturile omului” şi a încercat să-i insufle convingerea că poate schimba lumea în bine.

„El a crezut-o”, i-a spus Sekyiwa Shakur, îmbrăcată în negru, judecătorului, adăugând: „A plecat în lume să facă asta. Şi cred că ar fi reuşit”.

„Lumea nu l-a uitat niciodată”

Davis a fost judecat şi condamnat pentru că a pus la cale asasinatul, ca să se răzbune pentru bătaia pe care Shakur şi membrii anturajului rapperului i-au aplicat-o nepotului său în interiorul cazinoului MGM Grand de pe Las Vegas Strip, pe 7 septembrie 1996.

Autorităţile au declarat că au crezut mult timp că Davis a fost implicat în uciderea lui Shakur, dar nu dispuneau de dovezi suficiente pentru a-l acuza.

Situaţia s-a schimbat când el şi-a făcut publică povestea prin apariţii în mass-media şi printr-o carte de memorii care, împreună cu înregistrările întâlnirilor sale secrete cu anchetatorii, au constituit grosul dosarului de omor al acuzării.

În cartea sa, „Compton Street Legend”, Davis însuşi a scris că a fost considerat suspect în cazul uciderilor atât ale lui Shakur, cât şi ale lui Christopher Wallace, un rapper rival.

Adresându-se lui Davis marţi, Kierny a spus că afirmaţiile acestuia, potrivit cărora s-ar fi schimbat faţă de anii ’90 şi ar fi trecut mai departe, nu erau suficiente.

„Nu ai dreptul să iei un om de lângă familia sa”, a spus Kierny, referindu-se la Shakur. ”Lumea nu l-a uitat niciodată”, a spus ea.

Împuşcăturile mortale declanşate de o bătaie în cazino

Conflictul din cazinou a izvorât din ostilitatea dintre două bande de stradă din zona Los Angelesului — South Side Compton Crips, al cărei lider se autodescria Davis, şi Mob Piru, care era asociată cu Shakur, Knight şi casa lor de discuri, Death Row Records.

Membrii ambelor grupări se aflau în Las Vegas pentru a asista în acea seară la un meci de box pentru titlul mondial la categoria grea dintre Mike Tyson şi Bruce Seldon.

La câteva ore după bătaia de la cazinou, Davis i-a urcat pe nepotul său şi pe alţi doi asociaţi într-un Cadillac alb şi a plecat în căutarea lui Shakur şi Knight, hotărât să regleze conturile, potrivit unei declaraţii pe care Davis a dat-o ulterior poliţiei în cadrul unei anchete fără legătură cu acest caz şi pe care procurorii au citat-o în timpul procesului său pentru omor.

Davis a declarat că le-a dat o armă celor doi bărbaţi aşezaţi în spatele său în Cadillac, unul dintre ei deschizând focul prin geam atunci când au ajuns din urmă şi s-au aliniat lângă maşina lui Knight şi Shakur în trafic.

Shakur a fost lovit de patru ori şi a murit la spital şase zile mai târziu. Knight, care a suferit o rană uşoară provocată de un fragment de glonţ care i-a zgâriat capul, ispăşeşte în prezent o pedeapsă de 28 de ani de închisoare pentru o condamnare fără legătură cu acest caz, pentru omor voluntar.

Deşi Davis nu a fost niciodată acuzat că ar fi tras efectiv focurile de armă care l-au ucis pe Shakur — legislaţia din Nevada permite ca o persoană să fie acuzată de omor în calitate de participant la infracţiune — procurorii nu au numit niciodată un suspect care ar fi tras.

Toţi ceilalţi trei bărbaţi care se aflau în Cadillac alături de Davis în acea noapte au decedat între timp.