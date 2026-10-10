Femeia, în vârstă de 50 de ani, a fost transferată înapoi la penitenciarul în care și-a petrecut ultimii 30 de ani, potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de avocații săi, potrivit BBC.

Ea continuă să primească îngrijiri medicale în închisoare.

Caz fără precedent

Pike a supraviețuit la două injecții letale cu pentobarbital, administrate pe 30 septembrie. În urma acestora, starea sa a devenit critică, iar femeia a fost internată în spital.

La începutul acestei săptămâni, și-a recăpătat cunoștința și a început să vorbească, spre uimirea specialiștilor, a personalului medical și a avocaților săi.

Cazul său intră acum pe un teren juridic și medical fără precedent, întrucât Pike ar fi singura persoană despre care se știe că a supraviețuit unei tentative de execuție prin injecție letală.

Pike avea 18 ani când, împreună cu iubitul ei de atunci, Tadaryl Shipp, a bătut-o, torturat-o și ucis-o pe Slemmer, în vârstă de 19 ani. Cei doi o cunoscuseră într-o tabără de formare profesională destinată tinerilor din familii cu venituri mici.