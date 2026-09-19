Cele mai multe au trecut de stadiul de jucării. Sunt astăzi mai robuste, rapide și vin chiar și cu ecrane pentru navigație, sisteme de siguranță sau antifurt. Vânzările sunt în continuă creștere. Cele mai multe modele tot din China vin.

Dacă în trecut motoarele electrice păreau mai mult niște jucării, modelele noi devin o opțiune tot mai atractivă pentru cei care vor să trișeze în trafic sau să își cruțe portofelul de călătorii la benzinărie. Noua lege, care dă voie celor care au trecut prin 10 ore de practică pentru A1, a sporit vânzările cu aproape 40% pentru astfel de vehicule.

Costin are în magazinul lui zeci de modele: de la scutere de buget, gândite să îndure drumuri rele, până la modele avansate, cu tot felul de funcții smart. Unele scutere au chiar și doi acumulatori. Nu sunt, totuși, de cursă lungă, dar în oraș sunt apreciate.

Costin – Alexandru Costea, dealer de motociclete electrice: „Vorbim de un scooter care vine cu doi acumulatori. Pentru prima dată, cu celule de tip Blade, practic de la 600-700 de cicluri de încărcare a sărit la 5.000-6.000 de cicluri de încărcare, cu o durată medie de viață de 15 ani plus. Un motor de 900 W, foarte puternic, 100 km/h și o autonomie de 130 de km. Vine cu GPS integrat, vine cu aplicație, ai control asupra scooterului din telefon.”

Există și modele fără cine știe ce pretenții. Dar, pentru cine vrea să își facă treaba prin oraș și nu vrea să plângă atunci când dă în groapa care e acolo de vara trecută, există scutere de buget. Prind maximum 45 de km/h și pot fi conduse doar cu permisul de categoria B, fără ore suplimentare.

Costin – Alexandru Costea, dealer de motociclete electrice: „Acesta e un scooter de buget. Undeva la 2.000 de euro. Are autonomie de 60 de km. Este un moped, limitat la 50 km/h, deci se conduce cu AM sau B. Avantajele lui: este ușor, ai roată mare, suspensie cu cursă mare, este un scooter testat și gândit pentru piețele asiatice. Vorbim de Indonezia, Thailanda, unde drumurile nu sunt bune. Așadar, trebuie să fie fiabil. Chiar dacă nu punctează la partea de estetică, este foarte robust și își face treaba. Are GPS integrat, alarmă. Chiar dacă vrea să îl fure cineva, se blochează, face zgomot și îți trimite imediat notificarea.”

Cea mai mare piață pentru mopedele electrice este, de departe, China, unde au fost adoptate în masă. Tot China este și cel mai mare producător. E clar și de ce: un oraș de mărime medie în China are în jur de șapte milioane de locuitori, adică de patru ori mai mult decât Bucureștiul. Dacă ne plângem de trafic, zgomot și poluare în București, într-un oraș din China am fi clacat într-o zi.

Corespondent PRO TV: „Pe lângă zgomotul redus și aerul mai curat, diferența se vede cel mai bine la buzunar. 100 de kilometri cu un scooter electric costă în jur de 5 lei. Pe de altă parte, aceeași distanță parcursă cu un scooter pe benzină ar costa în jur de 30 de lei. Adică, cu aceiași 30 de lei, un motor electric poate parcurge aproape 600 de kilometri.”

Nu doar scuterele sunt în vizorul clienților care vor să scape de trafic și de pompă, ci și motocicletele – unele ajung la o autonomie de 150 de kilometri.

Dan Bondoc, administrator magazin: „Cu legea care permite șoferilor cu permis B să conducă, s-au intensificat vânzările la motociclete. Până atunci, segmentul nostru de vânzări era la mopede. Acum, motocicletele sunt pe primul loc. Gândiți-vă că sunt clienți pe care i-am văzut când am vândut-o și i-am mai văzut după doi ani, când au venit să îmi ceară un set de plăcuțe. În rest, au consumat doar 2-3 lei pe încărcare, sau, să zic, 5 lei pe suta de kilometri.”

Tudor Bondoc, manager: „De obicei, clientul, când intră pe ușă, e motivat de un singur lucru: mi s-a luat să stau în trafic. Te-ai urcat pe el și poți să-l iei acasă dacă ai permisul B. Dacă ești comod, nu mai vrei să faci alea 10 ore, nicio problemă, avem opțiunea asta pentru tine.”

De la an la an, motoarele electrice sunt tot mai aproape să bată benzina la linia de sosire. Mentenanța e aproape inexistentă, iar plinul la priză e mai ieftin decât o cafea. Deși pe piață există modele mai performante, cu autonomie serioasă, ele costă cât o mașină nouă. Modelele la care ne-am uitat azi sunt mai accesibile, însă mai e cale lungă până pot fi scoase la drumuri lungi.

Tehnologia evoluează, dar nu în ritmul automobilelor. Încă e nevoie și de branduri consacrate care să intre pe acest segment. Competiția e mereu bună, mai ales pentru clienți.