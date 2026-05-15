Un mare bulevard din București va fi total schimbat. Anunțul primarului Ciprian Ciucu

Cum ar fi supraviețuit băiețelul de 5 ani timp de două zile în pădure. Explicațiile unui fost vânător

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a semnat un contract cu Ordinul Arhitecților din România (OAR) pentru organizarea unui concurs internațional de soluții privind Bulevardul Magheru.

Claudia Alionescu

În prezent, bulevardul este ''un simplu culoar de tranzit, zgomotos, cu aer rău, poluat'', a scris Ciucu pe pagina sa de Facebook. Primarul subliniază că, de-a lungul anilor, Magheru a pierdut treptat poziții în clasamentul arterelor comerciale din lume.

''Magheru nu mai este atractiv astăzi. Nu atrage viață comercială, nici culturală, nu e plăcut, nu este verde, ci, mai degrabă, ne agresează și vizual, și auditiv și olfactiv. Știți, am promis că mă ocup să pun lucrurile la punct. Calitatea soluțiilor este esențială. Am semnat un contract cu Ordinul Arhitecților (OAR) pentru a organiza un concurs internațional de soluții pentru a-l regândi, resistematiza și pentru a-l readuce în top, acolo unde a fost ani și ani de zile'', transmite primarul.

OAR, împreună cu Primăria Municipiului București, va defini temele pentru soluții. Vor fi organizate dezbateri publice, iar soluția câștigătoare va fi aleasă de un panel de specialiști, format din urbaniști, arhitecți și peisagiști.

Ciucu anunță că vor urma și alte concursuri de soluții, inclusiv pentru zona Palatului Regal. Calea Victoriei, în dreptul Palatului, ar trebui să fie pietonală, apreciază el.

''Acum, că avem bugetul aprobat și ne putem apuca să încheiem mai multe astfel de contracte (din păcate... cam la jumătatea anului) vom da drumul la mai multe concursuri de soluții, pe care le voi anunța din timp. Cel mai important și mai important va fi cel aferent întregii zone a Palatului Regal. Aici dăm drumul la un PUZ ce va fi făcut tot în baza unui concurs de soluții. În viziunea mea, Calea Victoriei, în dreptul Palatului, trebuie să fie pietonală, traficul trebuie mutat în subteran, dar soluțiile vor reieși în urma competiției internaționale'', a adăugat Ciucu. 

