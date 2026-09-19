iLikeIT. Emisiunea integrală din 19 septembrie 2026
iLikeIT. Emisiunea integrală din 19 septembrie 2026
iLikeIT. Emisiunea integrală din 19 septembrie 2026
Etichete: ilikeit,
iLikeIT. Emisiunea integrală din 19 septembrie 2026
iLikeIT. Emisiunea integrală din 19 septembrie 2026
Etichete: ilikeit,
Aproape jumatate din populatia rurala a Romaniei (47%) "se afla" pe internet si acopera toate segmentele de varsta, iar 80% dintre ei "sunt pe Facebook", potrivit unui studiu al agentiei de media Starcom MediaVest Romania.
Pozele cu telefonul sunt suficiente ca sa iti amintesti de concediu – daca nu tii la calitate. Ca sa sa retraiesti insa cele mai tari momente de pe plaja, sau din valuri, mai bine iti iei o camera rezistenta la socuri si la apa
Desi suna a scenariu de film, este cat se poate de real: Nokia, gigantul finlandez al comunicatiilor, a fost victima unui santaj de milioane de euro. Miza: securitatea sistemului de operare Symbian
Președintele Nicușor Dan va semna sâmbătă decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, iar luni, documentul va fi publicat în Monitorul Oficial.
Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în regiunile cu riscuri mari de infectare cu pestă și variolă.
Bursele sociale pentru elevi se vor da și în vacanțe. Decizia a fost luată vineri de guvernul interimar. Asta după ce, în vară, a existat o propunere a Ministerului Educației, prin care aceste plăți să fie făcute doar pe perioada cursurilor.