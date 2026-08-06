"În acest context, s-a impus intervenţia imediată a societăţii Apa Nova, traficul pe bulevardul Eroilor fiind asigurat pe câte o bandă de circulaţie pentru fiecare sens de mers", informează Biroul de presă al Brigăzii Rutiere, relatează Agerpres.

Având în vedere aceste aspecte, Brigada Rutieră solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere temporare, precum şi semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri.