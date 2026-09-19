Acest fapt se datorează și programului „non-dom”.

Prin intermediul acestui program, persoanele care nu locuiesc permanent în Grecia au posibilitatea de a-și transfera rezidența fiscală în această țară, cu condiția realizării unei forme de investiție, precum achiziții imobiliare, acțiuni, obligațiuni sau participații la companii, relatează ekathimerini.com.

Cei care aleg Grecia drept noua lor rezidență fiscală sunt impozitați, pentru o perioadă totală de 15 ani, cu o taxă anuală de maximum 100.000 de euro pentru toate veniturile obținute în străinătate, indiferent de valoarea acestora.

Astfel, multimilionarii străini aleg să se mute în statul elen pentru a-și proteja averile prin intermediul unei taxe fixe, beneficiind în același timp de rezidență într-o țară din Uniunea Europeană.

Programul „Golden Visa”

Grecia atrage însă și o altă categorie de investitori, prin programul „Golden Visa”, lansat în 2013. Spre deosebire de regimul „non-dom”, acesta oferă drept de ședere prin realizarea unei investiții, cea mai cunoscută opțiune fiind achiziția de proprietăți imobiliare. În 2026, pragul de investiție pornește de la 250.000 de euro în anumite condiții, ceea ce face din programul elen unul dintre cele mai accesibile programe de rezidență prin investiții din Europa, potrivit Get Golden Visa.

Permisul de ședere este acordat pentru o perioadă de cinci ani și poate fi reînnoit atât timp cât investiția este menținută. În plus, proprietatea poate fi închiriată pe termen lung, oferind investitorului posibilitatea de a obține venituri din chirii, cu un randament potențial de aproximativ 3%.

Spre exemplu, în 2025, persoanele care beneficiază de regimul „non-dom” au reprezentat 29% din volumul tranzacțiilor de pe piața locuințelor de lux din Grecia, de peste două ori mai mult decât procentul de 14% înregistrat în 2024.

Înainte de această perioadă, această categorie de investitori era complet absentă de pe piața internă, potrivit datelor colectate de Greece Sotheby’s International Realty.

„Pentru prima dată avem date privind tranzacțiile, și nu estimări, care demonstrează că Grecia a devenit o țară-gazdă în cadrul marii redistribuiri a averii private care are loc în Europa.”, a declarat Savvas Savvaidis, președinte și CEO al Greece Sotheby’s.

Ascensiunea Greciei se explică și prin faptul că Marea Britanie a eliminat statutul „non-dom” în aprilie 2025, ceea ce a dus la creșterea numărului de multimilionari care caută o altă țară în care să își transfere rezidența fiscală.

Vara anului 2015 a reprezentat un moment critic pentru Grecia, existând riscul real al ieșirii statului elen din zona euro.

Chris Rokos și Novak Djokovic, atrași de Grecia ca nouă destinație pentru averile mari

Un miliardar din domeniul fondurilor speculative și al treilea cel mai mare contribuabil al Marii Britanii a ales să părăsească Regatul Unit pentru Grecia. Este vorba despre Chris Rokos. Are vârsta de 55 de ani și este fondatorul Rokos Capital Management. El va deschide un birou în Atena ca parte a acestei mutări, potrivit uk.finance.yahoo.com.

Rokos a plătit aproximativ 330 de milioane de lire sterline în ultimul an fiscal în Marea Britanie, potrivit clasamentului Sunday Times privind contribuabilii.

Averea sa este estimată la trei miliarde de lire sterline, potrivit Sunday Times Rich List, iar la începutul acestui an s-a angajat să doneze 190 de milioane de lire sterline Universității Cambridge, donație despre care se crede că este cea mai mare donație individuală făcută unei universități britanice în perioada modernă.

Rokos Capital Management a ajuns să administreze active în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari americani (14,8 miliarde de lire sterline) și are birouri în Londra, New York, Abu Dhabi și Singapore, potrivit site-ului companiei.

O purtătoare de cuvânt a companiei a refuzat să comenteze informațiile.

În 2025, au apărut zvonuri potrivit cărora Djokovic și familia sa s-ar fi mutat la Atena, în Grecia. Campionul de tenis a părut să confirme mutarea la acea vreme, relatează Tennis World.

„Nu a fost ceva ce plănuisem de mult timp”, a spus el despre decizia de a se muta.

„De fapt, în ultimii doi ani, s-au întâmplat lucruri, iar deciziile s-au schimbat în viețile noastre, atât pe plan personal, cât și profesional. Dar este în regulă, așa este viața.”, a declarat Djokovic atunci.

Destinațiile care câștigă teren în fața marilor economii europene

Singapore, Italia (care are un program similar cu cel al Greciei, doar că investiția minimă anuală este de 300.000 de euro), Elveția, Grecia, Hong Kong și Noua Zeelandă se numără printre destinațiile care devin tot mai atractive pentru persoanele cu averi mobile la nivel internațional în 2026.

Pe de altă parte, Regatul Unit, Germania, Franța, Norvegia și Coreea de Sud se confruntă cu presiuni tot mai mari asupra competitivității, pe măsură ce reformele fiscale, incertitudinea bugetară și schimbările de politică îi determină pe oamenii bogați și pe familiile cu averi considerabile să își reevalueze opțiunile, potrivit Henley & Partners, liderul mondial în consultanță privind planificarea rezidenței și cetățeniei prin investiții.