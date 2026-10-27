„Este acesta trofeul pe care îl aşteptai în seara aceasta?”: mica glumă adresată de Thierry Henry lui Lamine Yamal, în momentul în care acesta a urcat pe podium pentru a primi Trofeul Kopa pentru cel mai bun tânăr jucător, spunea multe despre aşteptările jucătorului, potrivit News.ro.

Atacantul echipei naţionale a Spaniei şi al clubului Barça se număra printre favoriţi pentru a deveni cel mai tânăr câştigător al Balonului de Aur din istorie. Însă jucătorul de 19 ani a fost devansat de Harry Kane, în vârstă de 33 de ani, care a câştigat premiul pentru prima dată în carieră, şi de Kylian Mbappé.

În momentul în care legenda braziliană Ronaldo a anunţat numele câştigătorului, Lamine Yamal a avut dificultăţi în a-şi ascunde dezamăgirea. Deşi l-a felicitat pe Harry Kane cu un zâmbet, atacantul de la Barça părea afectat, apărând cu lacrimi în ochi în unele cadre de sinteză în timpul discursului lui Harry Kane.

Lamine Yamal a părăsit ceremonia destul de repede

Ajuns împreună cu familia, iubita şi o delegaţie de la Barça, Lamine Yamal a părăsit ceremonia destul de repede. Atunci şi-a pus ochelarii de soare, pe care nu îi purta pe covorul roşu la sosire.

Cum au reacţionat ceilalţi jucători? Kylian Mbappé nu poate ascunde un zâmbet forţat înainte de a-l aplauda pe câştigătorul serii. Ousmane Dembélé, deţinătorul titlului, nu-şi pierde deloc calmul, în timp ce Michael Olise, coechipierul lui Kane la München, schiţează un zâmbet şi îşi manifestă bucuria faţă de un om cu care se întâlneşte zilnic în Bavaria.

Clasamentul Balonului de Aur de la locul 4:

4. Rodri (FC Barcelona/Spania)

5. Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)

6. Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Georgia)

7. Ousmane Dembélé (PSG/Franţa)

8. Erling Haaland (Manchester City/Anglia)

9. Michael Olise (Bayern Munchen/Franţa)

10. Fabian Ruiz (PSG/Spania)

11 - Jude Bellingham (Real Madrid/Anglia)

12 - Pau Cubarsi (FC Barcelona/Spania)

13 - Achraf Hakimi (PSG/Maroc)

14 - Vitinha (PSG/Portugalia)

15 - Declan Rice (Arsenal/Anglia)

16 - Ferran Torres (FC Barcelona şi PSG/Spania)

17 - Vinicius (Real Madrid/Brazilia)

18 - Marc Cucurella (Chelsea şi Real Madrid/Spania)

19 - João Neves (PSG/Portugalia)

20 - Willian Pacho (PSG/Ecuador)

21 - Gabriel (Arsenal/Brazilia)

22 - Lautaro Martinez (Inter Milano/Argentina)

23 - Nuno Mendes (PSG/Portugalia)

24 - Luis Diaz (Bayern München/Columbia)

25 - Marquinhos (PSG/Brazilia)

26 - Dayot Upamecano (Bayern München/Franţa)

27 - Bruno Fernandes (Manchester United/Portugalia)

28 - Julian Quinones (Al-Qadsiah/Mexic)

29 - William Saliba (Arsenal/Franţa) şi Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal).