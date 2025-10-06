Vacanța de toamnă 2025 — când au elevii prima pauză de la școală din octombrie 2025

Vacanța de toamnă 2025 marchează prima pauză din anul școlar 2025-2026, oferind elevilor și părinților un răgaz binemeritat după începutul anului școlar.

 

Raluca Ionescu-Heroiu

Anul școlar 2024-2025 s-a încheiat în luna iunie, iar elevii s-au întors la cursuri pe 8 septembrie 2025.

Când au elevii zile libere în octombrie 2025

După festivitățile de deschidere de pe 8 septembrie 2025, elevii parcurg primul modul de cursuri, iar apoi intră în vacanța de toamnă.

Vacanța de toamnă 2025 are loc în perioada 24 octombrie 2025 — 3 noiembrie 2025. Aceasta marchează finalul Modulului 1, care se desfășoară între 8 septembrie și 24 octombrie 2025. Elevii revin la cursuri pe 3 noiembrie 2025, conform structurii anului școlar 2025-2026.

Calendarul vacanțelor în anul școlar 2025-2026

Iată programul vacanțelor pentru anul școlar 2025-2026 (datele furnizate):

  • Vacanța de toamnă: 24 octombrie — 3 noiembrie 2025
  • Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 — 7 ianuarie 2026
  • Vacanța mobilă: 9 februarie — 1 martie 2026 (date diferite în funcție de județ)
  • Vacanța de primăvară: 4 — 14 aprilie 2026
  • Vacanța de vară: 20 iunie — 6 septembrie 2026

Calendarul modulelor de cursuri

Structura pe module conform informațiilor furnizate:

  • Modulul 1: 8 septembrie — 24 octombrie 2025
  • Modulul 2: 3 noiembrie — 19 decembrie 2025
  • Modulul 3: 8 ianuarie — 6, 13 sau 20 februarie 2026 (decis de inspectoratele școlare)
  • Modulul 4: 16 sau 23 februarie — 3 aprilie 2026 (se stabilește local)
  • Modulul 5: 15 aprilie — 19 iunie 2026

vacanta de toamna

Zile libere pe care le au românii în 2025

Zilele libere legale oferă șansa unor weekenduri prelungite, minivacanțe și momente de respiro între perioadele aglomerate de lucru. Indiferent dacă aleg escapade în țară, timp petrecut în familie sau pur și simplu odihnă acasă, românii mai au în 2025 câteva zile libere potrivite pentru a se deconecta și a-și încărca bateriile.

Vor mai fi libere zilele de 30 noiembrie (Sfântul Andrei) și 1 decembrie (Ziua Națională a României).

