Doi tineri din Mehedinți, arestați după ce au jefuit un bărbat pe care l-au ademenit cu o vacanță

Stiri actuale
02-10-2025 | 08:02
×
Codul embed a fost copiat

Doi tineri din Mehedinți, de 21 și 24 de ani, au ajuns după gratii după ce ar fi jefuit și abandonat într-o parcare un bărbat pe care-l ademeniseră cu o vacanță.

autor
Gigi Ciuncanu

S-a întâmplat la mijlocul lunii august, când unul dintre agresori a cunoscut, în avion, un bărbat de 35 de ani care se întorcea din Irlanda.

Sub pretextul unei vacanțe la Clisura Dunării, victima ar fi acceptat să meargă spre Orșova.

Numai că planul de vacanță s-a transformat într-un coșmar. Într-o parcare din Strehaia, cei doi agresori l-au atacat pe bărbat.

După ce i-au furat telefonul mobil, banii și alte bunuri – cu o valoare totală de 11.000 de lei – l-au abandonat la marginea drumului.

Citește și
Şeful IPJ Mehedinţi
Şeful IPJ Mehedinţi a fost schimbat din funcţie după ce a încercat să mușamalizeze ancheta care îl viza

Disperat, acesta a cerut ajutorul autorităților. Anchetatorii au reușit să îi identifice și să îi rețină pe suspecți, care sunt acuzați de tâlhărie calificată și riscă până la 15 ani de închisoare.
 

Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Sursa: Pro TV

Etichete: mehedinti, tineri, arest,

Dată publicare: 02-10-2025 07:57

Articol recomandat de sport.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Citește și...
O mașină de 20.000 de euro a fost confiscată de polițiști în Mehedinți. Ce nereguli au descoperit în urma unui control. FOTO
Stiri actuale
O mașină de 20.000 de euro a fost confiscată de polițiști în Mehedinți. Ce nereguli au descoperit în urma unui control. FOTO

Polițiștii de frontieră din Mehedinți au descoperit un autoturism căutat de autoritățile din Germania, la Punctul de Trecere a Frontierei Porțile de Fier I.

 

Şeful IPJ Mehedinţi a fost schimbat din funcţie după ce a încercat să mușamalizeze ancheta care îl viza
Stiri actuale
Şeful IPJ Mehedinţi a fost schimbat din funcţie după ce a încercat să mușamalizeze ancheta care îl viza

Șeful Inspectoratului de Poliție din Mehedinți a fost schimbat din funcție după ce a încercat să mușamalizeze o anchetă care îl viza direct.

Sindicatul Europol acuză o muşamalizare: şeful IPJ Mehedinţi prins cu 109 km/h în localitate, fără misiune oficială
Stiri actuale
Sindicatul Europol acuză o muşamalizare: şeful IPJ Mehedinţi prins cu 109 km/h în localitate, fără misiune oficială

Sindicaliştii Europol acuză o încercare de muşamalizare a unei fapte penale pe care ar fi comis-o cms. şef Marian Cârcei, şeful IPJ Mehedinţi.

Recomandări
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei
Stiri actuale
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor
Stiri Politice
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor

Guvernul a adoptat noua rectificare bugetară. Prin noua împărțire a banilor vor fi acoperite cheltuielile cu salariile, pensiile și indemnizațiile, iar restul banilor sunt destinați investițiilor. Până la finalul anului ar putea urma o nouă rectificare.

Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol
Stiri actuale
Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

Pregătiți-vă hainele groase, pentru că vremea se schimbă radical. De joi, în jumătate de ţară avem cod portocaliu de ploi abundente, lapoviţă şi chiar ninsori. Inclusiv în Bucureşti sunt aşteptate furtuni violente.

Top citite
1 centura oraşului Buftea
Facebook/Irinel Ionel Scriosteanu
Stiri actuale
Veste importantă pentru bucureșteni. Centura Buftea prinde contur: autorizația a fost emisă. Când încep lucrările
2 avion autostrada
Stiri externe
Un avion a aterizat de urgență pe o autostradă din SUA, la o oră de vârf
3 pamela
Profimedia
Stiri Mondene
Pamela Anderson, de nerecunoscut la Paris Fashion Week. Vedeta și-a schimbat radical look-ul. GALERIE FOTO
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 1 Septembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
01 Octombrie 2025

01:30:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Octombrie 2025

01:46:15

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28