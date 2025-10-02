Doi tineri din Mehedinți, arestați după ce au jefuit un bărbat pe care l-au ademenit cu o vacanță

Doi tineri din Mehedinți, de 21 și 24 de ani, au ajuns după gratii după ce ar fi jefuit și abandonat într-o parcare un bărbat pe care-l ademeniseră cu o vacanță.

S-a întâmplat la mijlocul lunii august, când unul dintre agresori a cunoscut, în avion, un bărbat de 35 de ani care se întorcea din Irlanda.

Sub pretextul unei vacanțe la Clisura Dunării, victima ar fi acceptat să meargă spre Orșova.

Numai că planul de vacanță s-a transformat într-un coșmar. Într-o parcare din Strehaia, cei doi agresori l-au atacat pe bărbat.

După ce i-au furat telefonul mobil, banii și alte bunuri – cu o valoare totală de 11.000 de lei – l-au abandonat la marginea drumului.

Disperat, acesta a cerut ajutorul autorităților. Anchetatorii au reușit să îi identifice și să îi rețină pe suspecți, care sunt acuzați de tâlhărie calificată și riscă până la 15 ani de închisoare.



